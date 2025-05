Zsebbenyúlós nyár vár a magyar családokra: eszement összegeket kell ezért kifizetniük

Jelentősen emelkedtek a nyári táborok árai: a napközis táborok átlagosan már 55-60 ezer forintba kerülnek, míg az ottalvós táborok ára akár több százezer forintig is terjedhet. A kínálatban idén a sport, az idegennyelvi és az informatikai táborok bizonyulnak a legnépszerűbbnek - jelentette az ATV.hu.

A nyári táborok szervezése komoly kihívást jelent a szülők számára, különösen az árak tekintetében. "Nagyon széles az árolló a táborok piacán. Van nálunk a táborfigyelőnél olyan ottalvós tábor, ami teljes ellátással van, és 50 ezer forintba kerül, de olyan is, ami 300 ezer forintba." – fogalmazott Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője.

A szakember hangsúlyozta, hogy a kedvező ár-érték arányú táborok gyorsan betelnek, ezért célszerű időben lefoglalni a helyeket. Augusztusban ugyan még található szabad kapacitás, de ekkor már gyakran kompromisszumokra kényszerülnek a családok. Az idei szezonban mintegy 10-15 százalékos drágulással kell számolni a tavalyi árakhoz képest.

"Ezt azt jelenti, hogy egy napközis tábor esetében átlagosan 55 és 60 ezer forint között kell egy turnusra fizetni, egy ottalvós tábor esetében pedig jellemzően 100 ezer forint lesz az a díj, amit el kell különíteni a családnak a gyermek táborozására." – részletezte Tóth Béla.

A kínálatban továbbra is dominálnak a sport, angol nyelvi és informatikai táborok, de számos innovatív tematika is megjelent, például TikTok, mesterséges intelligencia, kutyás kommunikációs vagy éppen bróker-tábor. "Egyébként a TikTokon is nagyon fut, szóval ez egy ilyen nagyon népszerű dolog most..." – jegyezte meg Kittka András.

A táborszervező szakember szerint "a tábori árak jellemzően ilyen 50-60 ezer forinttól indulnak napközis formában, a prémiumabbak már 80-90 ezer forintos kategóriában vannak, az ottalvós táborok pedig százezer forinttól a több százezer forintig terjednek".

A piacon találhatók kedvezőbb árfekvésű, ugyanakkor értékes programokat kínáló táborok is. A hortobágyi Madárkórház például hetedik éve szervez madármentéssel és természetismerettel foglalkozó gyermektábort. "Egy turnus nálunk 45 ezer forintba kerül. Ez tartalmazza a teljes ellátást, szállást, napi ötszöri étkezést. A nap egyik részében a madármentéssel ismerkednek, (...) illetve kismadarakat tudnak etetni, megismerkednek a madárkórház életével, a nap második felében pedig kirándulunk." – ismertette Konyhás István, az intézmény munkatársa.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy táborválasztásnál nem kizárólag az ár a mérvadó, hanem a program tartalma is. Egy minőségi tábor változatos, aktív elfoglaltságokat és maradandó élményeket nyújt, amelyek mellett a gyerekek nem is igénylik a digitális eszközök használatát.