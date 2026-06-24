Jelentős változás jöhet az egyedi méltányossági ügyekben: a kormány szerint gyorsabb és átláthatóbb lesz az eljárás.
Felejtsd el a méregdrága hoteleket: a Balatonnál és a Bakonyban is olcsóbb szállások várnak
A nyári szünet kezdetére több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely is megújult országszerte. A fejlesztések a Balatontól a Bakonyig számos népszerű kirándulóhelyet érintenek, így a természetközeli nyaralást tervezők korszerűbb körülmények között szállhatnak meg.
A nyári vakáció kezdetére országszerte újabb természetközeli szálláshelyek újultak meg. Az Aktív Magyarország támogatásával, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program részeként több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely korszerűsödött az ország különböző pontjain.
A most elkészült beruházások még 2025-ben kaptak támogatást, a felújítások pedig kevesebb mint egy év alatt valósultak meg. A program keretében tavaly 44 szálláshely részesült összesen mintegy 1,55 milliárd forint támogatásban. Ezek között 14 erdei iskolai szálláshely, valamint 13 kulcsosház, turistaház és zarándokszállás is szerepelt. Emellett elindult az ifjúsági táborhelyek korszerűsítését célzó alprogram is - íta a Hírbalaton.
A nyári szezonra két balatoni ifjúsági szálláshelyt is felújítottak
A révfülöpi Baji József Ifjúsági és Gyermeküdülőben a közlekedési infrastruktúrát, a csapadékvíz-elvezetést és a közösségi tereket fejlesztették. A balatonrendesi Gyermek- és Ifjúsági Táborban pedig a teljes vizesblokk újult meg. A Balatontól néhány perc sétára fekvő szálláshelyek elsősorban diákcsoportokat, táborozókat és aktív kikapcsolódásra érkező vendégeket fogadnak.
A Bakonyban szintén több fejlesztés valósult meg. Kisgyónban újult meg a Bakancslak, amely egy egykori vadászházból és bányászházból kialakított szálláshely. A turistaház ma már 6–8 fő befogadására alkalmas, és közvetlenül az Országos Kéktúra útvonala mellett található.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nem messze innen a Hamuház kulcsosházat is kipofozták. A szálláshely a Kelet-Bakony egyik legnagyobb erdőtömbjében helyezkedik el, az Országos Kéktúra és a Horizont kerékpáros útvonal közelében. A környék népszerű célpont a túrázók és a kerékpárosok körében, a közeli Csikling-vár pedig külön programot jelenthet az itt megszállóknak.
A fejlesztéseknek köszönhetően idén nyáron több helyen is korszerűbb körülmények várják azokat, akik a klasszikus szállodák helyett inkább turistaházban, kulcsosházban vagy tábori környezetben pihennének.
Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.
Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja.
Horrorisztikus látvány fogadja a járókelőket Miskolcon: a Gangesz színeit öltötte magára a Szinva-patak
A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
Nem akármilyen ingatlant vásárolt a Nógrád megyei Ecsegen Gyurcsány Ferenc. Egy 250 éves malomépület lesz a volt miniszterelnök új otthona.
Június 24-én Pécsen és Székesfehérváron is fél nap munkabeszüntetés jöhet.
A Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, de a probléma túlmutat a vízhiányon.
Újra megnyílhat a keszthelyi egyetemi strand, amely évekig népszerű fürdőhelye volt a helyieknek és az egyetemistáknak.
Újabb 30 magyar településen vezetnek be vízkorlátozást: tilos locsolni, autót mosni, kiürültek a tározók
A tartós kánikula és a megugró vízfogyasztás miatt rendkívüli intézkedésre kényszerültek Zala megye több településén.
92 éves korában elhunyt Németh János keramikus. A világszerte elismert alkotó több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámiaalkotást hozott létre.
Nem várt büntetés érkezhet a magyar háztulajoknak: tízezreket fizethet, aki erről az apróságról megfeledkezik
Nemcsak a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, hanem jogszabályi kötelezettség is a házszám jól látható kihelyezése.
A Velencei-tó történelmi, rekordalacsony vízállása miatt elmarad az oda tervezett egyetemi kajak-kenu világbajnokság.
Katasztrófa fenyegeti a magyar földeket: az éjszaka leple alatt tarol le mindent a rejtőzködő kártevő
A rovar észlelését jelentősen megnehezíti a rejtőzködő életmódja, ugyanis nappal a talaj felszínéhez közel, a növények tövében bújik meg.
Háromnapos kirakodóvásár, koncertek, kiállítások és családi programok várják a látogatókat Őriszentpéteren, a 2026-os Őrségi Vásáron.
Három olcsó recept a hétvégére Frank Júlia filléres szakácskönyvéből: ne keresgélj tovább, pár száz forintból megvan
A Pénzcentrum most kiválasztott 3 receptet Frank Júlia Semmiből valamit! című 1990-es receptgyűjteményéből és megvizsgáltuk, mennyibe kerülne az elkészítésük ma.
Miközben sok középiskolás számára a június az érettségik időszaka, Balatonalmádiban egy fiatal csapat egészen más feladatot is vállalt: egy többnapos nyári fesztivált szerveznek.
Lefújták az őszi bojlis horgászversenyt a Balaton várhatóan alacsony vízállása miatt.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
Az egykori Vasfüggöny nyomvonalán haladva ezúttal Lovásziban a „magyar Texas” olajos múltját, a hidegháborús időkben épített bunkerét és különös történeteit kerestük.