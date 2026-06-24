Felejtsd el a méregdrága hoteleket: a Balatonnál és a Bakonyban is olcsóbb szállások várnak

A nyári szünet kezdetére több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely is megújult országszerte. A fejlesztések a Balatontól a Bakonyig számos népszerű kirándulóhelyet érintenek, így a természetközeli nyaralást tervezők korszerűbb körülmények között szállhatnak meg.

A nyári vakáció kezdetére országszerte újabb természetközeli szálláshelyek újultak meg. Az Aktív Magyarország támogatásával, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program részeként több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely korszerűsödött az ország különböző pontjain.

A most elkészült beruházások még 2025-ben kaptak támogatást, a felújítások pedig kevesebb mint egy év alatt valósultak meg. A program keretében tavaly 44 szálláshely részesült összesen mintegy 1,55 milliárd forint támogatásban. Ezek között 14 erdei iskolai szálláshely, valamint 13 kulcsosház, turistaház és zarándokszállás is szerepelt. Emellett elindult az ifjúsági táborhelyek korszerűsítését célzó alprogram is - íta a Hírbalaton.

A nyári szezonra két balatoni ifjúsági szálláshelyt is felújítottak

A révfülöpi Baji József Ifjúsági és Gyermeküdülőben a közlekedési infrastruktúrát, a csapadékvíz-elvezetést és a közösségi tereket fejlesztették. A balatonrendesi Gyermek- és Ifjúsági Táborban pedig a teljes vizesblokk újult meg. A Balatontól néhány perc sétára fekvő szálláshelyek elsősorban diákcsoportokat, táborozókat és aktív kikapcsolódásra érkező vendégeket fogadnak.

A Bakonyban szintén több fejlesztés valósult meg. Kisgyónban újult meg a Bakancslak, amely egy egykori vadászházból és bányászházból kialakított szálláshely. A turistaház ma már 6–8 fő befogadására alkalmas, és közvetlenül az Országos Kéktúra útvonala mellett található.

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Nem messze innen a Hamuház kulcsosházat is kipofozták. A szálláshely a Kelet-Bakony egyik legnagyobb erdőtömbjében helyezkedik el, az Országos Kéktúra és a Horizont kerékpáros útvonal közelében. A környék népszerű célpont a túrázók és a kerékpárosok körében, a közeli Csikling-vár pedig külön programot jelenthet az itt megszállóknak.

A fejlesztéseknek köszönhetően idén nyáron több helyen is korszerűbb körülmények várják azokat, akik a klasszikus szállodák helyett inkább turistaházban, kulcsosházban vagy tábori környezetben pihennének.