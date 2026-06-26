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Szórakozás

Filléres táborhelyeket hirdettek országszerte a gyerekeknek: most indul a jelentkezés, le ne maradj!

MTI
2026. június 26. 15:14

Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes, bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár-, páncélos-, lovas hagyományőrző és túlélőtáborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága: a dróntábor - tájékoztatta a lakosságot a Honvédelmi Minisztérium pénteken.

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A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és "katonai élmények" is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélőtáborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk - ismertették.

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A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik, a programok a 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvedelmitabor.hu oldalon.

A táborok ára egységesen 35 000 Ft.

A táborokban napi ötszöri étkezés biztosított. Különleges étrendre, vegetáriánus, vegán, glutén-, laktózérzékeny, stb. nincs lehetőség. A szállás ellenőrzött kőépületben vagy sátorban lesz. Minden Honvédelmi tábor bentlakásos. Nincs lehetőség napi bejárásra.
Címlapkép: Getty Images
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