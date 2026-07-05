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Elképesztő teljesítmény: 3900 kilométert evezett egyedül a sportoló a Csendes-óceánon, rekordot is döntött
A teljesítménnyel Kelsey Pflendler lett az első és egyben a legfiatalabb amerikai nő, aki teljesítette a mintegy 3900 kilométeres távot, ráadásul az eddigi női és férfi sebességrekordot is megdöntötte - közölte a The Guardian.
Rekordidő, mindössze 44 nap alatt evezte át egyedül a Csendes-óceánt Kalifornia és Hawaii között Kelsey Pfendler amerikai vadvízi túravezető. A honolului kikötőben több száz fős tömeg fogadta a sportolót, aki még májusban indult útnak a kaliforniai Monterey-ből egy 6,4 méter hosszú, Lily nevű csónakkal. A Guinness-rekordok hitelesítését is végző Nemzetközi Óceánievezős-szövetség (Ocean Rowing Society International) nyilvántartása szerint Pfendler kevesebb mint 44 nap alatt ért célba. Ez a teljesítmény jelentősen felülmúlja a korábbi csúcsokat, hiszen a női rekord eddig 86, a férfi pedig 52 nap volt.
A rendkívüli utazást százezrek követték figyelemmel a közösségi médiában. Pfendler a videónaplóiban őszintén beszélt a nyílt vízi túlélés fizikai és mentális nehézségeiről. Részletesen beszámolt a vízhólyagos kezeiről, az erős szelek okozta alváshiányról és a kedvezőtlen áramlatokkal vívott küzdelméről, miközben azt is megmutatta, hogyan állít elő ivóvizet, miként védekezik a nap ellen, illetve hogyan oldja meg a főzést és a mosást az óceán közepén.
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A sportoló 18 éves kora óta dolgozik hivatásos túravezetőként, az elmúlt nyolc évben a Grand Canyonban, a Colorado folyón irányított vadvízi evezéseket. Az út végéhez közeledve arról beszélt, reméli, hogy teljesítményével másokat is arra inspirál, hogy merjenek belevágni a saját, akár ijesztőnek tűnő, nagy kihívásaikba. Úgy fogalmazott, hogy bár az ember nem mindig érzi elég erősnek magát a cél eléréséhez, az elinduláshoz biztosan megvan a kellő bátorsága, a többit pedig az út során úgyis megtalálja.
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Két nappal Pfendler célba érése után egy másik rendkívüli sportteljesítmény is kezdetét vette a térségben, amikor Catherine Breed hosszútávúszó megkezdte a maga mintegy 1400 kilométeres kihívását. A sportoló célja, hogy elsőként ússza végig Kalifornia teljes partvonalát az oregoni határtól egészen a mexikói határig. A tervek szerint naponta öt órát tölt majd a vízben, és várhatóan novemberben érkezik meg a célállomásra.
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