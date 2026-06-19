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Rendkívüli figyelmeztetés a Horvátországban nyaralóknak: erre nagyon figyelj ebben a szezonban
Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb fürdővíz-minőségi rangsorában. Az ország a korábbi ötödik helyről a tizenkettedikre csúszott vissza, miután a vizsgált fürdőhelyek mindössze 86,2 százaléka kapott 'kiváló' minősítést.
A visszaesés különösen szembetűnő annak fényében, hogy Horvátország az elmúlt években stabilan az élmezőnyhöz tartozott, és a korábbi jelentésekben a fürdőhelyek több mint 95 százaléka kapta meg a legmagasabb besorolást. Az idén közzétett, 2025-ös adatokon alapuló jelentés szerint az ország összességében továbbra is az uniós átlag felett teljesít, ám a részletes adatok rávilágítanak a gyenge pontokra is. A tengeri fürdőhelyek tekintetében Horvátország a 14., míg a szárazföldi vizek minőségét illetően csupán a 22. helyen áll a vizsgált országok rangsorában - tudósított a Croatia Week.
Európai szinten kedvező a kép, hiszen a vizsgált 22 289 mintavételi helyszín csaknem 85 százaléka felelt meg a legszigorúbb, 'kiváló' kategóriának, és 96 százalékuk teljesítette legalább a minimumkövetelményeket. A kifogásolt minőségű fürdőhelyek aránya mindössze 1,5 százalékot tett ki.
A rangsort Ciprus vezeti, ahol a fürdővizek száz százaléka kiváló besorolást kapott. A második helyen Görögország végzett 97,1 százalékkal, mögötte Bulgária (96,9%), Ausztria (96,5%) és Luxemburg (94,1%) következik. A mediterrán országok közül Olaszország a nyolcadik helyet szerezte meg 89,8 százalékkal, Málta a kilencedik lett 88,5 százalékkal, míg Spanyolország a tizenegyedik helyre sorolódott 86,6 százalékkal.
A felmérés az Európai Unió tagállamai mellett Albánia és Svájc fürdővizeit is vizsgálta. Jessica Roswall környezetvédelmi biztos az eredmények kapcsán kiemelte, hogy az adatok az uniós környezetvédelmi jogszabályok, valamint a szennyvízkezelési beruházások hosszú távú eredményességét igazolják.
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