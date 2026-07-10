Elképesztő: már a sakkban és a dartsban is eladhattak meccseket, döbbenetes vallomás látott napvilágot

A brit felsőház egyik szakbizottsága megdöbbentő tanúvallomásokat hallgatott meg a mérkőzésbefolyásolás világszintű terjedéséről, miután a szervezett bűnözői hálózatok mára olyan sportágakba is beszivárogtak, mint a sakk vagy a darts, hogy ott mossák tisztára a kábítószer- és emberkereskedelemből származó bevételeiket.

A brit felsőház egyik szakbizottsága megdöbbentő tanúvallomásokat hallgatott meg a mérkőzésbefolyásolás világszintű terjedéséről. A Nemzetközi Megállapodások Bizottsága a sportversenyek manipulálása elleni fellépést célzó Macolini Egyezmény vizsgálata kapcsán ülésezett: ez az első és mindmáig egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely a sportversenyek eredményének befolyásolása ellen küzd. Bár az Egyesült Királyság már 2018-ban aláírta a dokumentumot, a parlament elé csak a közelmúltban terjesztették elő ratifikálásra.

A meghallgatáson felszólalt Moses Swaibu is, a Crystal Palace egykori utánpótlás-játékosa, akit 2013-ban a Bromley csapatánál kirobbant bundabotrány miatt börtönbüntetésre ítéltek, ám azóta a sportág megtisztításának szenteli az életét. Swaibu szerint a hatóságok nem tudtak lépést tartani a fogadási piacok és az új technológiák fejlődésével.

Megjegyezte, hogy a mai bundázók lényegében a hatóságok szeme előtt tevékenykednek, a bűnüldöző szervek mégsem értik a modern technológia adta lehetőségeket.

Úgy véli, a helyzet jelentősen romlott, hiszen a sportolók gyakran nem is ismerik a szabályokat, a probléma egyre fiatalabb korosztályokat érint, a megelőzésre alkalmazott megoldások pedig elavultak.

Madalina Diaconu sportintegritási szakértő, az UEFA fegyelmi testületének tagja szintén a helyzet súlyosbodásáról számolt be. Mint mondta, a globalizált piacok és az online tranzakciók ugrásszerű növekedése miatt a fogadási szolgáltatások ma már bárhonnan és bármilyen életkorban elérhetők. Míg tizenöt évvel ezelőtt elsősorban a labdarúgás, a krikett és a tenisz számított a leginkább veszélyeztetett sportágnak, főként az ázsiai piacokon, ma már gyakorlatilag minden sportágban és minden földrészen jelen van ez a probléma - még a sakkban és a dartsban is tudnak eladott vagy előre lebeszélt meccsekről.

Diaconu hangsúlyozta, hogy a csalások jelentős része mögött olyan szervezett bűnözői csoportok állnak, amelyek számára a mérkőzésbefolyásolás gyors és rendkívül jövedelmező lehetőség, egyúttal a súlyosabb bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosásának kiváló eszköze.

Boateng lord, a bizottság tagja arról számolt be, hogy Afrikában 92 százalékkal nőtt a gyanús labdarúgó-mérkőzések regisztrált száma, míg Észak- és Közép-Amerikában a problémát az online sportfogadás gyors terjedése is fűti.

A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Macolini Egyezmény hatékonyan működik, hiszen minden csatlakozó országnak olyan nemzeti központot kell létrehoznia, ahol az adatok valós időben elérhetők. Belgium és Spanyolország már ratifikálta a megállapodást, és a közelmúltban az Europol, valamint az Interpol közreműködésével mindkét országban sikeres akciókat hajtottak végre, felszámolva a kiterjedt maffiahálózatokat. Ezek a bűnszervezetek korábban világszerte több ezer mérkőzés manipulálásáért voltak felelősek.