Nagyon fontos újításokat vezet be a nyárra a Wizz Air: erről tudnod kell, ha repülővel indulsz nyaralni

A nyári főszezon beköszöntével a Wizz Air napi 1200 járat indításával és mintegy harmincszázalékos kapacitásbővítéssel készül a szezonra. A légitársaság a zökkenőmentes utasforgalom biztosításáért rendkívüli intézkedéseket vezetett be, így egy kibővített akciócsoporttal, mesterséges intelligenciával, valamint új, ügyfélbarát szolgáltatásokkal igyekszik minimalizálni a késések és a menetrendi fennakadások hatásait.

A Wzz Air idén 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel hárommillió ülőhellyel vág neki a nyárnak. Bár a legnépszerűbb úti céloknak továbbra is a mediterrán térségek számítanak, egyre többen választják a hűvösebb, északi desztinációkat is.

Mivel az európai légi közlekedésben a nyári a legzsúfoltabb időszak, a Wizz Air ismét felállította megnövelt létszámú nyári akciócsoportját, amely éjjel-nappal készen áll a gyors beavatkozásra. A nyári viharok és az időjárási viszontagságok kezelését már mesterséges intelligencia is támogatja. Emellett a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel együttműködésben előrébb hozták a hajnali első járatok indulását, ami a tapasztalatok szerint stabilabbá és kiszámíthatóbbá teszi a teljes napi menetrendet.

A pontos indulás érdekében a légitársaság az utasok együttműködésére is számít. Azt javasolják, hogy az utazók legalább két órával a felszállás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, figyeljenek a poggyászszabályokra, a beszállásnál pedig segítsék a folyamat gördülékenységét. A rendkívüli helyzetek hatékonyabb kezelésére új szolgáltatásokat is bevezettek.

A foglaláskor igényelhető késési asszisztencia automatikusan értesíti az utast, ha a járata több mint két órát késik vagy törlésre kerül, majd egy egyszerű felületen azonnali, díjmentes átfoglalást vagy teljes pénzvisszatérítést tesz lehetővé.

Szintén újdonság a Wizz Link szolgáltatás, amellyel a több várost érintő utazások eddig külön kezelt foglalásai vonhatók össze. Emellett kényelmi fejlesztésként a fedélzeten már mobilalkalmazáson keresztül, Bluetooth-kapcsolattal is rendelhető étel és ital, ami jelentősen felgyorsítja a kiszolgálást.

A légitársaság már a nyár elején is kiváló mutatókkal büszkélkedhetett, hiszen májusban a járatok 99,99 százaléka menetrend szerint elindult, és több mint 82 százalékuk 15 perces pontossági határon belül érkezett meg. A nyári hónapokban a Wizz Air 269 repülőgépből álló flottája mintegy 200 úti célra közlekedik, naponta átlagosan 200 ezer utast szállítva.

Diarmuid O’Conghaile üzemeltetési igazgató kiemelte, hogy a napi 1200 járat zökkenőmentes lebonyolítása a több ezer fős személyzet, a háttérben dolgozó operációs központ összehangolt munkájának, valamint azoknak a modern digitális eszközöknek köszönhető, amelyek a legforgalmasabb időszakban is garantálják a kiszámítható utazást.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.