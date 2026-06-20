2026. június 20. szombat Rafael
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 3 0 Haiti
HAI
 Vége
C csoport
TUR
Törökország 0 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
NED
Hollandia Svédország
SWE
 Ma 19:00
F csoport
GER
Németország Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mennyei élvezetek Torontóban! Felkel a nap egy forró nyári napon.
Utazás

Fontos bejelentést tett a MÁV: brutális a hőség, erről minden utasnak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. június 20. 09:33

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától június 23. (kedd) 24:00 óráig. A nyár első komolyabb hőhulláma rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet, amelyhez a hirtelen jött hőség miatt még nem volt idő alkalmazkodni. A vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A MÁV-csoport kiemelten kéri utasait, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra - áll a vállalat közleményében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A másodfokú hőségriasztás ideje alatt, azaz szombattól naponta 10 és 17 óra között oszt palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál a MÁV - írják közleményükben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapesten a Déli, a Keleti, a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, a fonyódi, kecskeméti, siófoki állomásokon pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson. 

Kapcsolódó cikkeink:

A Volán Budapesten két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon oszt ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Több forgalmas állomáson, így a Nyugati és Déli pályaudvaron, Debrecenben, Pécsen párakapuk is működnek, melyek helyszínét a következő napokban tovább bővítjük.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #ásványvíz #hőség #tömegközlekedés #volán #hőségriasztás #utasok #hőhullám #hungaromet #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:33
09:03
08:30
07:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 20.
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 19.
Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások
2026. június 19.
Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
2026. június 19.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 20. szombat
Rafael
25. hét
Június 20.
A menekültek világnapja
Június 20.
Társállatok világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
3 napja
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
3
1 hete
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
4
1 hete
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
5
22 órája
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 20. 10:02
Három olcsó recept a hétvégére Frank Júlia filléres szakácskönyvéből: ne keresgélj tovább, pár száz forintból megvan
Pénzcentrum  |  2026. június 20. 09:03
Csodálatos reggelre ébredt 15 magyar szerencsevadász: ekkorát kaszáltak az európai szuperlottón
Agrárszektor  |  2026. június 20. 09:02
Megjött a friss előrejelzés: durva időjárás lesz ma Magyarországon