Fontos bejelentést tett a MÁV: brutális a hőség, erről minden utasnak tudnia kell

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától június 23. (kedd) 24:00 óráig. A nyár első komolyabb hőhulláma rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet, amelyhez a hirtelen jött hőség miatt még nem volt idő alkalmazkodni. A vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A MÁV-csoport kiemelten kéri utasait, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra - áll a vállalat közleményében.

A másodfokú hőségriasztás ideje alatt, azaz szombattól naponta 10 és 17 óra között oszt palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál a MÁV - írják közleményükben.

Budapesten a Déli, a Keleti, a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, a fonyódi, kecskeméti, siófoki állomásokon pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson.

A Volán Budapesten két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon oszt ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Több forgalmas állomáson, így a Nyugati és Déli pályaudvaron, Debrecenben, Pécsen párakapuk is működnek, melyek helyszínét a következő napokban tovább bővítjük.