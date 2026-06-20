Az uniós és a hazai fogyasztók közel háromnegyede hajlandó többet fizetni a jól tervezett termékekért, a dizájn felértékelődése azonban a hamisítási kockázatokat is megnövelte.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 20.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 20., szombat.
Névnap
Rafael
Friss hírek
- Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
- Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
- Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások
- Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
- Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
- Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
Deviza árfolyam
EUR: 351.72 Ft
CHF: 379.94 Ft
GBP: 405.75 Ft
USD: 306.65 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. június 16.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 26, 29, 37, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 12 db
4-es találat: 34 db
3+2 találat: 31 db
3+1 találat: 698 db
2+2 találat: 401 db
3-as találat: 1645 db
1+2 találat: 2076 db
2+1 találat: 9564 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 43980 Ft
MOL: 3790 Ft
RICHTER: 11730 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.21: A derült időt követően erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Általában gyenge lesz a légmozgás, de zivatar környezetében megerősödhet, viharossá is fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15, 20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31, 36 fok között alakul a hőmérséklet.
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2026.06.22: A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulnak. Az északias szél nyugaton és északkeleten megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 16 és 23 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem lesz, a szervezetünk működésére a kifejezetten magas indexű UV-B sugárzás lesz negatív hatással. (2026.06.19)
Akciók
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