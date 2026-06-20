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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 20.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 20.)

Pénzcentrum
2026. június 20. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 20., szombat.

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Friss hírek

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Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. június 16.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 25. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 26, 29, 37, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 12 db
4-es találat: 34 db
3+2 találat: 31 db
3+1 találat: 698 db
2+2 találat: 401 db
3-as találat: 1645 db
1+2 találat: 2076 db
2+1 találat: 9564 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 43980 Ft
MOL: 3790 Ft
RICHTER: 11730 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.21: A derült időt követően erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Általában gyenge lesz a légmozgás, de zivatar környezetében megerősödhet, viharossá is fokozódhat a szél. Hajnalban döntően 15, 20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31, 36 fok között alakul a hőmérséklet.

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2026.06.22: A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulnak. Az északias szél nyugaton és északkeleten megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 16 és 23 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem lesz, a szervezetünk működésére a kifejezetten magas indexű UV-B sugárzás lesz negatív hatással. (2026.06.19)

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