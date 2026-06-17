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Nem árulja el a BKV, mennyit kapnak a filmforgatásért, ami miatt leáll az M2-es metró a hétvégén
A BKV nem közölte, mekkora összeget fizet az amerikai filmes produkció az M2-es metró alagútjának használatáért, arra hivatkozva, hogy a szerződés titoktartási rendelkezéseket tartalmaz, tudta meg a Telex. A forgatás miatt hétvégére lezárják a 2-es metró Deák tér és Örs vezér tere közötti szakaszát, amely naponta akár százezer utast is érinthet.
Nem árulja el a BKV, mekkora bevételhez jut abból a filmforgatásból, amely miatt a hétvégén lezárják az M2-es metró Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszát. A közlekedési vállalat azzal indokolta a hallgatást, hogy a produkciós céggel kötött megállapodás értelmében sem a szerződés részleteiről, sem a forgatás körülményeiről nem adhat tájékoztatást.
A társaság közölte, hogy a forgatás időpontjának kijelölésekor – a karbantartási munkákhoz hasonlóan – elsődleges szempont volt az utasok minél kisebb mértékű zavarása. Ennek érdekében a munkálatokat hétvégére és az iskolai szünet idejére ütemezték, amikor az M2-es vonal forgalma jelentősen alacsonyabb a hétköznapinál.
A lezárás idején az érintett szakaszon folyamatosan pótlóbuszok közlekednek majd. A BKV szerint a kapacitásokat a várható utasforgalomhoz igazították, így a hétvégi közlekedés biztosított marad. A szombati Múzeumok Éjszakája rendezvény miatt emellett hét különböző útvonalon közlekedő Múzeumbuszok is segítik a közlekedést.
A közlekedési vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy infrastruktúrája korábban is számos hazai és nemzetközi film-, televíziós és reklámprodukciónak adott helyszínt. A BKV szerint ezek az alkotások nemcsak Budapest nemzetközi ismertségét növelik, hanem bevételt is termelnek a társaságnak. A produkciós cégek megtérítik a forgatásokkal kapcsolatos valamennyi költséget, emellett a területhasználatért, az eszköz- és járműbérlésért, valamint a szakfelügyeletért fizetett díjak további bevételt jelentenek.
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A társaság tájékoztatása szerint tavaly fotózásokból és forgatásokból közel 114 millió forint bevétele származott. A BKV szerint ezek a források hozzájárulnak a közösségi közlekedési infrastruktúra fenntartásához és működtetéséhez.
Korábbi információk szerint a Stadionok állomás alagúti szakaszán egy amerikai akciófilm jeleneteit forgatják, amelyben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A produkciót a forgalomtól elkülönítve nem lehet lebonyolítani, ezért szükséges az M2-es metró részleges leállítása. Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője ugyanakkor túlzónak tartja, hogy egy filmforgatás miatt két teljes napra leálljon a metró egyik legforgalmasabb szakasza.
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