Két napra leáll a 2-es metró Arnold Schwarzenegger filmforgatása miatt – százezrek utazása borul

Filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A lezárás június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig tart. A pótlásról buszok gondoskodnak, de a megszokott közlekedési rend jelentősen átalakul.

Filmforgatás miatt ideiglenesen leáll az M2-es metró forgalma a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere közötti szakaszon szombaton és vasárnap – írja a BKK. A szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le.

A pótlóbuszokra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, valamint a Kerepesi út befelé vezető oldalán, az Örs vezér tere után lehet felszállni. A Deák Ferenc tér felől induló pótlójárat a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállójából indul.

A BKK javaslata szerint a belváros felé az 1-es és 3-as villamosról több alternatív járat is elérhető, köztük a 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszok. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-asról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni.

A Telex információi szerint egy amerikai akciófilm készül Budapesten, amelyben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében zajlik, amelyet nem lehet a forgalomtól elkülönítve biztosítani, ezért kellett teljes szakaszt lezárni.

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A Metróért Egyesület vezetője szerint egy ilyen forgatás más vonalakon is megoldható lenne, ugyanakkor a legforgalmasabb szakasz két napos leállítása túlzásnak tűnik. A becslések szerint a korlátozás naponta akár százezer utast is érinthet. A hétvégi lezárás különösen érzékeny lehet, mivel ekkor rendezik a Múzeumok éjszakáját is, ami tovább növelheti a közlekedési terhelést a fővárosban.