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Összefoglaló: Budapesti busz éjszaka.
Utazás

Erre nagyon figyelj! Közel húsz év után teljesen átalakul az éjszakai közlekedés a fővárosban és környékén

MTI
2026. június 12. 11:03

Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

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Az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel húsz évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését.

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A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára (szerdáról csütörtökre) virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

Az új éjszakai hálózat jobban fog hasonlítani a nappalihoz, hogy éjjel is a nappal megszokott közlekedési kapcsolatokat kihasználva tudjanak a felhasználók utazni, például a 9-es busz éjszakai párja a 909-es lesz, ami a nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekedik majd.

Olyan területeket is bekapcsolnak a hálózatba, ahol korábban nem járt éjszakai busz, bizonyos esetekben - mint a Havanna-, a káposztásmegyeri és a békásmegyeri lakótelepen - pedig kevesebbet kell majd gyalogolni az éjszakai buszok megállóihoz és lesznek olyan területek - például Hűvösvölgy, Pesterzsébet városközpont és Rákosszentmihály - ahonnan gyakrabban indulnak majd a járatok a belvárosba.

Egyes járatok útvonalát kiegyenesítették, levágták a kacskaringókat, amivel akár 10-15 perccel is gyorsabb eljutást tudnak biztosítani. Emellett új, közvetlen eljutási lehetőségek nyílnak a belvárosból többek között Soroksárra, Rákosszentmihály nyugati oldalára, Nagytétény-kertvárosba, Budafok-Budatétény kertvárosába és Rákospalotára. A külső városrészek a belvároson keresztül egymással is közvetlen kapcsolatba kerülnek.

Az új éjszakai hálózatban szerepet kapnak a környezetbarát trolibuszok is: a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégén pedig a 972-es troli is az utasok rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között.

Bővül az igényvezérelt járatok száma ott, ahol ez hatékonyabb szolgáltatást tesz lehetővé, így például Táborhegyen, illetve Szemeretelep és a Halomi út/Kisfaludy utca/Szarvas csárda tér között.

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A metrók változatlanul meghosszabbított üzemidővel közlekednek.

Az agglomerációban is változik az éjszakai közösségi közlekedés július 1-től, például közvetlen járat közlekedik majd a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

A BKK elsősorban a meglévő kapacitás hatékonyabb kihasználásával érte el a jobb szolgáltatási minőséget, az éjszakai hálózat átalakítása nem jelent érdemi költségnövekedést a társaságnál - közölték.

Az éjszakai közlekedés változásairól a https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kozossegi-kozlekedes/ejszakai-kozlekedes/ oldalon lehet tájékozódni, térképen is bemutatják a változásokat, valamint régiónként is összefoglalják az újdonságokat. Emellett táblázatban is össze lehet hasonlítani a jelenlegi járatszámokat és azt, hogyan lehet majd július 2-a után utazni velük írták. 
Címlapkép: Getty Images
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