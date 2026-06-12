Erre nagyon figyelj! Közel húsz év után teljesen átalakul az éjszakai közlekedés a fővárosban és környékén

Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

Az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel húsz évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését.

A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára (szerdáról csütörtökre) virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

Az új éjszakai hálózat jobban fog hasonlítani a nappalihoz, hogy éjjel is a nappal megszokott közlekedési kapcsolatokat kihasználva tudjanak a felhasználók utazni, például a 9-es busz éjszakai párja a 909-es lesz, ami a nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekedik majd.

Olyan területeket is bekapcsolnak a hálózatba, ahol korábban nem járt éjszakai busz, bizonyos esetekben - mint a Havanna-, a káposztásmegyeri és a békásmegyeri lakótelepen - pedig kevesebbet kell majd gyalogolni az éjszakai buszok megállóihoz és lesznek olyan területek - például Hűvösvölgy, Pesterzsébet városközpont és Rákosszentmihály - ahonnan gyakrabban indulnak majd a járatok a belvárosba.

Egyes járatok útvonalát kiegyenesítették, levágták a kacskaringókat, amivel akár 10-15 perccel is gyorsabb eljutást tudnak biztosítani. Emellett új, közvetlen eljutási lehetőségek nyílnak a belvárosból többek között Soroksárra, Rákosszentmihály nyugati oldalára, Nagytétény-kertvárosba, Budafok-Budatétény kertvárosába és Rákospalotára. A külső városrészek a belvároson keresztül egymással is közvetlen kapcsolatba kerülnek.

Az új éjszakai hálózatban szerepet kapnak a környezetbarát trolibuszok is: a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégén pedig a 972-es troli is az utasok rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között.

Bővül az igényvezérelt járatok száma ott, ahol ez hatékonyabb szolgáltatást tesz lehetővé, így például Táborhegyen, illetve Szemeretelep és a Halomi út/Kisfaludy utca/Szarvas csárda tér között.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A metrók változatlanul meghosszabbított üzemidővel közlekednek.

Az agglomerációban is változik az éjszakai közösségi közlekedés július 1-től, például közvetlen járat közlekedik majd a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

A BKK elsősorban a meglévő kapacitás hatékonyabb kihasználásával érte el a jobb szolgáltatási minőséget, az éjszakai hálózat átalakítása nem jelent érdemi költségnövekedést a társaságnál - közölték.

Az éjszakai közlekedés változásairól a https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kozossegi-kozlekedes/ejszakai-kozlekedes/ oldalon lehet tájékozódni, térképen is bemutatják a változásokat, valamint régiónként is összefoglalják az újdonságokat. Emellett táblázatban is össze lehet hasonlítani a jelenlegi járatszámokat és azt, hogyan lehet majd július 2-a után utazni velük írták.