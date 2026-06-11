Hatalmas közlekedési korlátozások jönnek Budapesten: teljesen megbénulhat a stadion környéke

Két koncertet is ad Budapesten a Metallica a Puskás Arénában, csütörtökön és szombaton este. A rendezvények miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a stadion környékén. A Budapesti Közlekedési Központ szerint ugyanakkor a közösségi közlekedést sűrítik, hogy a tömegközlekedés gördülékenyebb legyen. A legnagyobb forgalmi terhelésre 17 és 23 óra között kell számítani.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Metallica budapesti koncertjei miatt csütörtökön és szombaton is jelentős forgalmi változások várhatók a Puskás Aréna környékén. A lezárások és korlátozások mindkét napon várhatóan 17 órától 23 óráig érintik a környező úthálózatot.

A koncertek idején a BKK a közösségi közlekedés használatát javasolja, különösen a sűrűbben közlekedő kötöttpályás járatokat, így a 2-es és 4-es metrót, valamint az 1-es villamost. A stadion gyalogosan a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felől, illetve a Keleti pályaudvar irányából a Verseny utcán keresztül is megközelíthető.

A közúti lezárások között szerepel a Dózsa György út Thököly út és Kerepesi út közötti szakasza, valamint a Verseny utca 18 és 22:30 között. A koncertek után, 22:30 és 23:30 között az Ifjúság útja, illetve a Stefánia út egyes szakaszai is lezárás alá kerülnek.

A közösségi közlekedésben is több változás lesz: a 30-as busz módosított útvonalon közlekedik, a 75-ös és 77-es trolibuszok pedig terelt útvonalon járnak, egyes megállókat nem érintve. A koncerthez igazodva több járat sűrített követéssel közlekedik, hogy a ki- és bejutás gördülékenyebb legyen.