Óriási bővítést jelentett be a FlixBus: ennek rengeteg magyar fog örülni 2026 nyarán

Jelentősen kibővítette horvátországi hálózatát a FlixBus, ami a magyar utazók számára is új lehetőségeket nyit meg a 2026-os nyári szezonban. A társaság közlése szerint a korábbi 130 helyett már 272 horvát város és üdülőhely érhető el a rendszerben, így egyetlen zágrábi átszállással olyan adriai célpontok is könnyebben megközelíthetők, amelyek korábban csak hosszabb és bonyolultabb utazással voltak elérhetők.

A bővítés különösen a horvát tengerpart és a szigetek iránt érdeklődő magyar turistáknak jelenthet kedvező alternatívát. A FlixBus szerint a nyári csúcsszezonban a napi járatok száma több mint 60 százalékkal emelkedik az év első negyedévéhez képest.

A zágrábi csatlakozások révén a magyar utazók mostantól olyan népszerű üdülőhelyeket is elérhetnek, mint Pag szigete, Krk szigete, Veli Lošinj, Novi Vinodolski, Murter, Starigrad Paklenica vagy Medulin.

A bővítés több lépcsőben valósul meg. Medulin és az isztriai járatok június elejétől érhetők el, míg Rovinj, Starigrad Paklenica, Novi Vinodolski, Veli Lošinj, Krk és Murter fokozatosan kapcsolódik be a hálózatba a nyári szezon során.

Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke szerint a fejlesztés túlmutat az új útvonalak indításán. A szakember úgy fogalmazott, hogy a közösségi közlekedési kapcsolatok bővítése lehetővé teszi az utazók számára, hogy a hagyományos turistaközpontokon túl kisebb településeket, nemzeti parkokat és szigeteket is könnyebben felfedezzenek.

Budapestről szinte a teljes horvát tengerpart elérhető

A társaság továbbra is fenntartja a Magyarországról induló közvetlen járatait. Az Észak- és Közép-Dalmáciába közlekedő éjszakai buszjárat Budapest Népligetből indul, és érinti többek között Zadart, Biograd na Morut, Pakoštanét, Pirovacot, Vodicét, Šibeniket és Trogirt. A végállomás Split, amely a menetrend szerint mintegy kilencórás utazással érhető el.

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A Dél-Dalmáciába tartó járatok Split után Omiš, Baška Voda, Makarska és Podgora érintésével Dubrovnikig közlekednek. Ezek a járatok nemcsak Budapestről, hanem Miskolcról, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, Kelenföldről és Siófokról is elérhetők. Az Isztriára utazók számára a heti öt alkalommal közlekedő éjszakai járat kínál lehetőséget, amely Fiume, Pula és Rovinj érintésével közlekedik.

A FlixBus előzetes foglalási adatai alapján a magyar utasok körében idén Split, Fiume, Pula, Rovinj és Zadar számít a legkeresettebb horvátországi úti célnak.

A társaság szerint a korai foglalások továbbra is jelentős árkedvezményt jelenthetnek. Budapestről Fiuméba például már 17 699 forintos induló ártól érhetők el jegyek, bár a végső ár az utazás időpontjától és a foglalás időzítésétől függ.