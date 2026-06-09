2026. június 9. kedd Félix
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, Portugália, 2025. augusztus 18., Zöld flixbus busz gyorsan halad az autópályán
Utazás

Óriási bővítést jelentett be a FlixBus: ennek rengeteg magyar fog örülni 2026 nyarán

Pénzcentrum
2026. június 9. 16:33

Jelentősen kibővítette horvátországi hálózatát a FlixBus, ami a magyar utazók számára is új lehetőségeket nyit meg a 2026-os nyári szezonban. A társaság közlése szerint a korábbi 130 helyett már 272 horvát város és üdülőhely érhető el a rendszerben, így egyetlen zágrábi átszállással olyan adriai célpontok is könnyebben megközelíthetők, amelyek korábban csak hosszabb és bonyolultabb utazással voltak elérhetők.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A bővítés különösen a horvát tengerpart és a szigetek iránt érdeklődő magyar turistáknak jelenthet kedvező alternatívát. A FlixBus szerint a nyári csúcsszezonban a napi járatok száma több mint 60 százalékkal emelkedik az év első negyedévéhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zágrábi csatlakozások révén a magyar utazók mostantól olyan népszerű üdülőhelyeket is elérhetnek, mint Pag szigete, Krk szigete, Veli Lošinj, Novi Vinodolski, Murter, Starigrad Paklenica vagy Medulin.

A bővítés több lépcsőben valósul meg. Medulin és az isztriai járatok június elejétől érhetők el, míg Rovinj, Starigrad Paklenica, Novi Vinodolski, Veli Lošinj, Krk és Murter fokozatosan kapcsolódik be a hálózatba a nyári szezon során.

Kapcsolódó cikkeink:

Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke szerint a fejlesztés túlmutat az új útvonalak indításán. A szakember úgy fogalmazott, hogy a közösségi közlekedési kapcsolatok bővítése lehetővé teszi az utazók számára, hogy a hagyományos turistaközpontokon túl kisebb településeket, nemzeti parkokat és szigeteket is könnyebben felfedezzenek.

Budapestről szinte a teljes horvát tengerpart elérhető

A társaság továbbra is fenntartja a Magyarországról induló közvetlen járatait. Az Észak- és Közép-Dalmáciába közlekedő éjszakai buszjárat Budapest Népligetből indul, és érinti többek között Zadart, Biograd na Morut, Pakoštanét, Pirovacot, Vodicét, Šibeniket és Trogirt. A végállomás Split, amely a menetrend szerint mintegy kilencórás utazással érhető el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Dél-Dalmáciába tartó járatok Split után Omiš, Baška Voda, Makarska és Podgora érintésével Dubrovnikig közlekednek. Ezek a járatok nemcsak Budapestről, hanem Miskolcról, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, Kelenföldről és Siófokról is elérhetők. Az Isztriára utazók számára a heti öt alkalommal közlekedő éjszakai járat kínál lehetőséget, amely Fiume, Pula és Rovinj érintésével közlekedik.

A FlixBus előzetes foglalási adatai alapján a magyar utasok körében idén Split, Fiume, Pula, Rovinj és Zadar számít a legkeresettebb horvátországi úti célnak.

A társaság szerint a korai foglalások továbbra is jelentős árkedvezményt jelenthetnek. Budapestről Fiuméba például már 17 699 forintos induló ártól érhetők el jegyek, bár a végső ár az utazás időpontjától és a foglalás időzítésétől függ.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Budapest #turizmus #busz #horvátország #közösségi közlekedés #adria #nyári szezon #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:33
16:22
16:15
16:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
2026. június 9.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
2026. június 9.
Ezek most a magyarok kedvenc autói: letarolta a hazai piacot az új slágermodell, csúnyán visszaesett a Suzuki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
2
4 napja
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
7 órája
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
4
1 hete
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
5
1 hete
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 16:00
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 14:32
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Agrárszektor  |  2026. június 9. 15:29
Hektáronként 60 ezret kaphat most sok gazda: mutatjuk, kinek jár a pénz