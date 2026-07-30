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Légi felvétel az UNESCO világörökség részét képező Diocletianus-palotáról Split óvárosában, Horvátország második legnagyobb városában és Dalmácia legnagyobb városában, Split-Dalmácia megyében, Dél-Horvátországban.
Utazás

Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt

MTI
2026. július 30. 07:27

Makarska után szerdán Split városi képviselő-testülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.

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A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta.

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Az önkormányzat szerint az intézkedés Split történelmi belvárosának, köztük a Diocletianus-palotának a védelmét is szolgálja. A határozatot a 25 tagú városi képviselő-testület 16 igen szavazattal, kilenc tartózkodás mellett fogadta el.

A vitában több képviselő kétségbe vonta, hogy a tilalom önmagában eléri-e a kívánt hatást. Egyesek azt javasolták, hogy a korlátozást csak meghatározott városrészekben vezessék be, és szigorúbban szabályozzák az éjszakai klubok működését is.

Tomislav Suta polgármester közölte: a város figyelemmel kíséri az intézkedés hatását, és szükség esetén módosítja a szabályozást. A korlátozást a kereskedelmi törvény módosítása tette lehetővé, amely felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy közérdekből szabályozzák az alkohol árusítását. A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi.

Vége az éjszakai piálásnak az egyik legnépszerűbb nyaralóhelyen: este 9 után lép életbe a tiltás
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Új szabály lépett életbe a horvát üdülővárosban: éjszaka már nem lehet alkoholt venni az üzletekben.
Címlapkép: Getty Images
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