A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 30.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 30.
Névnap
Judit, Xénia
Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.31: Döntően derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14, 22 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 34, 39 fok várható.
2026.08.01: Többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 14 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.29)
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