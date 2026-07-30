2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 30.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 30.)

Pénzcentrum
2026. július 30. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 30.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Judit, Xénia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.47 Ft
CHF: 389.27 Ft
GBP: 423.73 Ft
USD: 317.28 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 29.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>8, 13, 14, 21, 23, 27, 35</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 66 db<br> 5-ös találat: 2763 db<br> 4-es találat: 40076 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46240 Ft
MOL: 4488 Ft
RICHTER: 11700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.31: Döntően derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14, 22 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 34, 39 fok várható.

2026.08.01: Többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 14 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:04
08:57
08:38
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
2026. július 29.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
2026. július 29.
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2
4 napja
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
3
6 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
4
6 napja
Nem lesz menekvés a kíméletlen hőségtől: jönnek a trópusi éjszakák - ekkor tér vissza a 40 fokos kánikula
5
1 napja
Visszatér a perzselő hőség: eddig tart az elviselhetetlen meleg Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 07:13
Mától van érvényben a harmadfokú hőségriasztás: erre érdemes készülni az egész országban
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 06:30
Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá
Agrárszektor  |  2026. július 30. 08:18
Durva figyelmeztetés lépett életbe: csak 2 megye ússza meg azt, ami ma jön