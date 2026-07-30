Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 30.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 30.

Névnap

Judit, Xénia

Friss hírek

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. július 29.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 13, 14, 21, 23, 27, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 66 db

5-ös találat: 2763 db

4-es találat: 40076 db



OTP: 46240 Ft

MOL: 4488 Ft

RICHTER: 11700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.31: Döntően derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14, 22 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 34, 39 fok várható.

2026.08.01: Többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 14 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.07.29)

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