Erdőtűz csapott le a magyarok egyik kedvelt nyaralóhelyén: több ezer embert kellett kimenekíteni

Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt - közölte csütörtökön a sziget északi részén lévő Réthimno fürdőhely alprefektusa. María Lioní az ERT görög közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez.

María Lioní kiemelte, hogy a tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban, hozzátéve, hogy a károk pontos mértékét azonban csak azután tudják felmérni, hogy eloltották a tüzet.

A görög meteorológiai szolgálat csütörtök reggel felhívta a figyelmet arra, hogy a szelek elérhetik az óránkénti 125 kilométeres sebességet is a térségben, nehezítve az oltás légi támogatását. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és 53 tűzoltóautót vezényeltek, Kréta parti őrsége pedig azt közölte, négy hajó - köztük az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex egyik vízi járműve - áll készenlétben Aja Galini kikötőjénél, hogy segítséget nyújtson az esetleges további evakuálásokban.

Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már három tűzoltó vesztette életét, közülük kettő Krétán, egy pedig a Peloponnészoszi-félszigeten.