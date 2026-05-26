Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti

Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel. Számos tulajdonos feltört profilokról, hamis foglalásokról, valamint a vendégek pénzügyi adatainak megszerzésére irányuló adathalász kísérletekről számolt be.

Az egyik legkirívóbb eset Pulában történt a húsvéti hosszú hétvégén. Egy családi szálloda ekkor gyanús foglalást észlelt, miután az év egyik legforgalmasabb időszakában mindössze 30 eurós áron futott be hozzájuk egy igény. Deniz Zembo, a szálloda tulajdonosa a horvát köztelevíziónak (HRT) elmondta, hogy a foglalási platform adminisztrációs felületét megvizsgálva derült fény a visszaélésre. A szálloda profilját feltörték, a kiberbűnözők pedig egy adathalász linket illesztettek az oldalra - jelentette a Croatia Week.

Egyetlen éjszaka alatt 116 foglalás érkezett ezen a hamis felületen keresztül. A rendszer a vendégeket személyes és bankkártyaadataik megadására kérte, majd az összegeket a csalók közvetlenül a saját számlájukra próbálták meg leemelni. A szálloda munkatársai szerencsére időben figyelmeztették az érintetteket, így megakadályozták a további károkozást. Zembo elmondása alapján az online platformtól kezdetben nem kaptak érdemi választ, és csak hetekkel később nyújtottak segítséget egy új fiók létrehozásában.

A magánszállásadók körében is történtek hasonló esetek. Egy apartmantulajdonos például akkor szerzett tudomást a visszaélésről, amikor egy vendég felkereste. Ő jelezte, hogy az ingatlant egy olyan platformon látta hirdetve, ahol a tulajdonos valójában nincs is regisztrálva. A hamis hirdetés az eredeti szálláshely valós adatait és fotóit használta. Emellett arra ösztönözte az érdeklődőket, hogy a platform biztonságos fizetési rendszerét megkerülve, egy külső e-mail-címen vegyék fel a kapcsolatot a hirdetővel. Bár ezt a konkrét csaló hirdetést végül eltávolították, az újabb változatok más-más ingatlannevek alatt folyamatosan újra felbukkantak.

A szakmai szervezetek határozottabb fellépést sürgetnek a szállásadók és a vendégek védelme érdekében. Lorena John, az Isztriai Magánszállásadók Egyesületének elnöke hangsúlyozta, hogy a foglalási platformoknak fejleszteniük kell a partnereik számára nyújtott kiberbiztonsági megoldásokat. A helyzeten várhatóan sokat javít majd a kötelező szálláshely-azonosítók bevezetése. Ennek értelmében 2027. január 1-jétől minden horvátországi szállásadónak hivatalos regisztrációs számmal kell rendelkeznie, amelyet az online hirdetési felületeken is fel kell tüntetnie.

