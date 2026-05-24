Különös fények jelentek meg Magyarország felett: ilyet még sosem láttak ilyen korán

Rekordkorán jelentek meg Magyarország felett az úgynevezett éjszakai világító felhők (NLC-k). A különleges légköri jelenséget már május második felében észlelték, ami a korábbi megfigyelésekhez képest szokatlanul korainak számít.

Az éjszakai világító felhők általában csak június elején vagy közepén tűnnek fel az égbolton. Tavaly például június 4-én figyelték meg először a jelenséget Magyarország felett, így az idei megjelenés közel két héttel korábbra esett.

Az NLC-k rendkívül nagy magasságban, mintegy 80–85 kilométerrel a felszín felett, a mezoszféra alsó részében alakulnak ki. Kialakulásukhoz extrém hideg, akár mínusz 120 Celsius-fokos hőmérsékletre és vízgőz jelenlétére van szükség. A vízcseppek mikroszkopikus jégkristályokká fagynak, amelyek visszaverik a Nap fényét.

A jelenség egyelőre nem volt különösebben látványos, de a szakértők szerint az időzítése így is figyelemre méltó, mivel ilyen korai megjelenést korábban még nem dokumentáltak Magyarországon.

