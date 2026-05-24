Már most drámai a helyzet a Velencei-tónál, és szakértők szerint az idei év új negatív rekordot hozhat.
Különös fények jelentek meg Magyarország felett: ilyet még sosem láttak ilyen korán
Szokatlanul korán bukkantak fel Magyarország felett az úgynevezett éjszakai világító felhők. A ritka légköri jelenséget az Időkép szerint most először észlelték már május második felében. A különleges, magaslégköri felhők általában csak június elején jelennek meg.
Rekordkorán jelentek meg Magyarország felett az úgynevezett éjszakai világító felhők (NLC-k). A különleges légköri jelenséget már május második felében észlelték, ami a korábbi megfigyelésekhez képest szokatlanul korainak számít.
Az éjszakai világító felhők általában csak június elején vagy közepén tűnnek fel az égbolton. Tavaly például június 4-én figyelték meg először a jelenséget Magyarország felett, így az idei megjelenés közel két héttel korábbra esett.
Az NLC-k rendkívül nagy magasságban, mintegy 80–85 kilométerrel a felszín felett, a mezoszféra alsó részében alakulnak ki. Kialakulásukhoz extrém hideg, akár mínusz 120 Celsius-fokos hőmérsékletre és vízgőz jelenlétére van szükség. A vízcseppek mikroszkopikus jégkristályokká fagynak, amelyek visszaverik a Nap fényét.
A jelenség egyelőre nem volt különösebben látványos, de a szakértők szerint az időzítése így is figyelemre méltó, mivel ilyen korai megjelenést korábban még nem dokumentáltak Magyarországon.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A Pénzcentrum évek óta gyűjti a strandárakat, és bár még nem minden település tette közzé a 2026-os díjakat, a már elérhető adatok alapján idén is...
A Pénzcentrum 2026. május 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eleged van a száguldozó autókból? Így kérhetsz fekvőrendőrt vagy traffipaxot a házad elé a saját utcádban
Mosolygó traffipax, zenélő út, okoszebra, sebességlottó. Ezerféle kreatív megoldással lassítják az autósokat. Neked melyik a kedvenced, vagy épp melyiket utálod a legjobban?
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Egyre több magyar utazó radarjára kerül fel, mert ez a térség továbbra is az egyik legkedvezőbb árú vízparti úti cél a balkánon.
Vadiúj traffipaxok vadásznak mostantól a szabálytalan sofőrökre: jobb résen lenni, ennek könnyen fájdalmas csekk lehet a vége
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról számolt be, hogy a halálos balesetek száma 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A Pénzcentrum 2026. május 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás.
Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás.
Tömegével rohanják meg a magyarok ezt a balkáni országot: idén ez lett a pünkösdi hosszú hétvége legnagyobb slágere
Európán belül olcsóbb lett a repülés, a nyári foglalásokkal már nem érdemes tovább várni.
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
A globális turizmusban a luxusszegmens soha nem látott ütemben erősödik.
A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.
Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást.
Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje.
Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.
A Pénzcentrum 2026. május 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Komoly változást jelentett be a WizzAir: csúnyán pórul járhat, aki megszokásból indul a magyar repülőtérre
A magyar légitársaság azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból közlekedjenek.
A károsultak szerint már 170 millió forintnál is nagyobb lehet az utasok összesített kára.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít