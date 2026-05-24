nyári napsütéses este, zöld pázsit, a ház udvarán, napsugarak, vízcsobogás, locsoló, család, gondtalan gyermekkor, extrém hőség
Utazás

Brutális fordulat jön az időjárásban: berobban a kánikula, aztán hirtelen visszaesik a hőmérséklet

Pénzcentrum/MTI
2026. május 24. 17:08

Igazi nyári meleggel indul május utolsó hete: a hőmérséklet több helyen is 30 fok fölé emelkedhet. A hét közepén azonban hidegfront érkezik, amely visszaveti a nappali csúcshőmérsékletet. Jelentős csapadék ugyanakkor továbbra sem várható.

Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot. Szerdán azonban hidegfronttal lehűlés érkezik és visszaesik a hőmérsékletre, de csapadék nem várható - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhő mellett napos idő várható, néhol kialakulhat záporeső. Az északias szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.

Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között lehetséges.

Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik gomolyfelhőzet. A gomolyfelhők a délutáni, esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias irányú forduló szél nagy területen megerősödik, záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 29 és 34 fok között alakul.

Csütörtökön napos idő várható a kevés fátyolfelhő mellett, északkeleten gomolyfelhők is képződnek, de csapadék nem várható. Az északias szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17 fok között alakulhat, de a kevesebb szeles északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegőt.

Pénteken napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, utóbbiak leginkább a keleti tájakon képződhetnek. Az északias szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 14 fok között várható, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.

Szombaton napos idő várható, majd megnövekedhet a fátyolfelhőzet, de csapadék nem várható. A délnyugati, déli szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 7 és 16, délután 26 és 31 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap általában sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett és néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A délnyugati, déli szél északnyugati, nyugati irányba fordulhat és megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban 9 és 19, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

