Veszélybe került a közelgő torna? Hivatalos bejelentés érkezett Lionel Messi aggasztó sérüléséről

Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.

Lionel Messi sérülés miatt kényszerült elhagyni a pályát a Philadelphia Union elleni mérkőzésen: az Inter Miami közleménye szerint a játékosnál a bal combhajlító izom fáradtság okozta túlterhelését diagnosztizálták. A szurkolók rögtön aggódni kezdtek amiatt, hogy Messi így lemaradhat a vb-ről, ahol az argentin válogatott címvédőként lép pályára.

Az Inter Miami csapatkapitányát vasárnap, május 24-én izomfájdalmak miatt kellett lecserélni a Philadelphia Union ellen vívott találkozón. A miami csapat végül látványos fordítást bemutatva 6–4-re megnyerte a mérkőzést.

A klub tájékoztatása szerint Messi hétfőn további orvosi vizsgálatokon esett át. Ezek eredményei megerősítették, hogy a problémát a bal combhajlító izom túlterhelése okozza. Az argentin klasszis visszatérésének időpontjáról egyelőre nem közöltek pontos dátumot. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos pályára lépése az egészségügyi és fizikai állapotának alakulásától függ:

az azonban biztosnak tűnik, hogy az argentin legenda vb-szereplése nincs veszélyben, ott lehet az argentin válogatottal a három hét múlva kezdődő tornán.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.