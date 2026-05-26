Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Veszélybe került a közelgő torna? Hivatalos bejelentés érkezett Lionel Messi aggasztó sérüléséről

2026. május 26. 10:15

Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.

Lionel Messi sérülés miatt kényszerült elhagyni a pályát a Philadelphia Union elleni mérkőzésen: az Inter Miami közleménye szerint a játékosnál a bal combhajlító izom fáradtság okozta túlterhelését diagnosztizálták. A szurkolók rögtön aggódni kezdtek amiatt, hogy Messi így lemaradhat a vb-ről, ahol az argentin válogatott címvédőként lép pályára.

Az Inter Miami csapatkapitányát vasárnap, május 24-én izomfájdalmak miatt kellett lecserélni a Philadelphia Union ellen vívott találkozón. A miami csapat végül látványos fordítást bemutatva 6–4-re megnyerte a mérkőzést.

Lionel Messi
Csapata: Inter Miami CF
Posztja: támadó
Nemzetisége: argentín
Életkora: 39 év
Szerződése lejár: 2028. december 30.
Piaci értéke: 15M €
Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

A klub tájékoztatása szerint Messi hétfőn további orvosi vizsgálatokon esett át. Ezek eredményei megerősítették, hogy a problémát a bal combhajlító izom túlterhelése okozza. Az argentin klasszis visszatérésének időpontjáról egyelőre nem közöltek pontos dátumot. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos pályára lépése az egészségügyi és fizikai állapotának alakulásától függ:

az azonban biztosnak tűnik, hogy az argentin legenda vb-szereplése nincs veszélyben, ott lehet az argentin válogatottal a három hét múlva kezdődő tornán.

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #sérülés #világbajnokság #vb #sportoló #argentína #lionel messi #MLS

