A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.
Veszélybe került a közelgő torna? Hivatalos bejelentés érkezett Lionel Messi aggasztó sérüléséről
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
Lionel Messi sérülés miatt kényszerült elhagyni a pályát a Philadelphia Union elleni mérkőzésen: az Inter Miami közleménye szerint a játékosnál a bal combhajlító izom fáradtság okozta túlterhelését diagnosztizálták. A szurkolók rögtön aggódni kezdtek amiatt, hogy Messi így lemaradhat a vb-ről, ahol az argentin válogatott címvédőként lép pályára.
Az Inter Miami csapatkapitányát vasárnap, május 24-én izomfájdalmak miatt kellett lecserélni a Philadelphia Union ellen vívott találkozón. A miami csapat végül látványos fordítást bemutatva 6–4-re megnyerte a mérkőzést.
A klub tájékoztatása szerint Messi hétfőn további orvosi vizsgálatokon esett át. Ezek eredményei megerősítették, hogy a problémát a bal combhajlító izom túlterhelése okozza. Az argentin klasszis visszatérésének időpontjáról egyelőre nem közöltek pontos dátumot. A klub hangsúlyozta, hogy a játékos pályára lépése az egészségügyi és fizikai állapotának alakulásától függ:
az azonban biztosnak tűnik, hogy az argentin legenda vb-szereplése nincs veszélyben, ott lehet az argentin válogatottal a három hét múlva kezdődő tornán.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.
A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy 14 év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két...
Az elittagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek.
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok
A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.
Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.
Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
A hétszeres világbajnok határozottan cáfolta a visszavonulásáról szóló találgatásokat, és megerősítette, hogy a 2027-es szezonra is érvényes szerződése van a Ferrarival
Michael Carrick megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába - nem csoda, hogy megkapta az állandó kinevezést.
A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért.
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.