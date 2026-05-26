Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után

Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról. A klub tulajdonosai az idényt "egyértelmű kudarcnak" minősítették.

Amint a Pénzcentrum is beszámolt róla korábban, a Milan az utolsó Serie A-fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett a Cagliaritól; ezzel a harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza a Serie A-ban, és zsinórban a második évben maradt le az európai elitsorozatról. A Bajnokok Ligájában jövőre az Inter, a Napoli, a Roma és – történetében először – a Como képviseli az olasz élvonalat. A Milan a Juventusszal együtt az Európa-ligában szerepel majd, a hetedik helyen végzett Atalanta pedig a Konferencia-ligában indul Európába.

A klubot 2022-ben megvásárló amerikai befektetési csoport, a RedBird Capital közleményben reagált a történtekre. Kiemelték, hogy az idény nagy részében a csapat az első két hely valamelyikén állt, így reális esélye volt a bajnoki címre.

A szezon hajrája teljesen összeegyeztethetetlen volt az addig nyújtott teljesítménnyel. Az utolsó fordulóban elszenvedett vereség pedig egyértelmű kudarccá változtatta az egész szezont. Eljött a változás és a sportszakmai munka átfogó újjászervezésének ideje

– áll a közleményben. Allegri mellett Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató és Geoffrey Moncada technikai igazgató is távozott a klubtól.

Az 58 éves Allegri tavaly májusban tért vissza második időszakára a Rossonerihez, amikor Sergio Conceição utódjaként vette át a csapat irányítását. Első milánói korszakában, 2010 és 2014 között bajnoki címet és olasz Szuperkupát nyert. Az idei szezonban azonban a Milan az utolsó tizenhárom mérkőzéséből hetet elveszített. Eközben a városi rivális Inter három éven belül a második bajnoki címét ünnepelhette.

Olaszország AC Milan Piaci érték: 483,50M € Edző: Massimiliano Allegri Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #5 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Como 38 20 11 7 65 29 36 71 5. AC Milan 38 20 10 8 53 35 18 70 6. Juventus 38 19 12 7 61 34 27 69 Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

