Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról. A klub tulajdonosai az idényt "egyértelmű kudarcnak" minősítették.
Amint a Pénzcentrum is beszámolt róla korábban, a Milan az utolsó Serie A-fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett a Cagliaritól; ezzel a harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza a Serie A-ban, és zsinórban a második évben maradt le az európai elitsorozatról. A Bajnokok Ligájában jövőre az Inter, a Napoli, a Roma és – történetében először – a Como képviseli az olasz élvonalat. A Milan a Juventusszal együtt az Európa-ligában szerepel majd, a hetedik helyen végzett Atalanta pedig a Konferencia-ligában indul Európába.
A klubot 2022-ben megvásárló amerikai befektetési csoport, a RedBird Capital közleményben reagált a történtekre. Kiemelték, hogy az idény nagy részében a csapat az első két hely valamelyikén állt, így reális esélye volt a bajnoki címre.
A szezon hajrája teljesen összeegyeztethetetlen volt az addig nyújtott teljesítménnyel. Az utolsó fordulóban elszenvedett vereség pedig egyértelmű kudarccá változtatta az egész szezont. Eljött a változás és a sportszakmai munka átfogó újjászervezésének ideje
– áll a közleményben. Allegri mellett Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató és Geoffrey Moncada technikai igazgató is távozott a klubtól.
Az 58 éves Allegri tavaly májusban tért vissza második időszakára a Rossonerihez, amikor Sergio Conceição utódjaként vette át a csapat irányítását. Első milánói korszakában, 2010 és 2014 között bajnoki címet és olasz Szuperkupát nyert. Az idei szezonban azonban a Milan az utolsó tizenhárom mérkőzéséből hetet elveszített. Eközben a városi rivális Inter három éven belül a második bajnoki címét ünnepelhette.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Como
|
38
|
20
|
11
|
7
|
65
|
29
|
36
|
71
|
5.
AC Milan
|
38
|
20
|
10
|
8
|
53
|
35
|
18
|
70
|
6.
Juventus
|
38
|
19
|
12
|
7
|
61
|
34
|
27
|
69
