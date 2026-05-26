Milánó, Olaszország â 2022. március 15.: A Giuseppe Meazza stadion Milánóban, Olaszországban, san siro, miláno, inter, ac milan
Sport

Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után

Pénzcentrum
2026. május 26. 10:54

Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról. A klub tulajdonosai az idényt "egyértelmű kudarcnak" minősítették.

Amint a Pénzcentrum is beszámolt róla korábban, a Milan az utolsó Serie A-fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett a Cagliaritól; ezzel a harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza a Serie A-ban, és zsinórban a második évben maradt le az európai elitsorozatról. A Bajnokok Ligájában jövőre az Inter, a Napoli, a Roma és – történetében először – a Como képviseli az olasz élvonalat. A Milan a Juventusszal együtt az Európa-ligában szerepel majd, a hetedik helyen végzett Atalanta pedig a Konferencia-ligában indul Európába.

A klubot 2022-ben megvásárló amerikai befektetési csoport, a RedBird Capital közleményben reagált a történtekre. Kiemelték, hogy az idény nagy részében a csapat az első két hely valamelyikén állt, így reális esélye volt a bajnoki címre.

A szezon hajrája teljesen összeegyeztethetetlen volt az addig nyújtott teljesítménnyel. Az utolsó fordulóban elszenvedett vereség pedig egyértelmű kudarccá változtatta az egész szezont. Eljött a változás és a sportszakmai munka átfogó újjászervezésének ideje

– áll a közleményben. Allegri mellett Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató és Geoffrey Moncada technikai igazgató is távozott a klubtól.

Az 58 éves Allegri tavaly májusban tért vissza második időszakára a Rossonerihez, amikor Sergio Conceição utódjaként vette át a csapat irányítását. Első milánói korszakában, 2010 és 2014 között bajnoki címet és olasz Szuperkupát nyert. Az idei szezonban azonban a Milan az utolsó tizenhárom mérkőzéséből hetet elveszített. Eközben a városi rivális Inter három éven belül a második bajnoki címét ünnepelhette.

Olaszország
AC Milan
Piaci érték: 483,50M €
Edző: Massimiliano Allegri
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #5
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Como
38
20
11
7
65
29
36
71
5.
AC Milan
38
20
10
8
53
35
18
70
6.
Juventus
38
19
12
7
61
34
27
69
Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

