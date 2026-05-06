Óriási bajban a MÁV a nyári csúcsidőszak előtt: nincs elég szerelvény, káosz jöhet a járatokon?

Járműhiány lehet a MÁV-nál a nyári csúcsidőszakban - ez jellemzően nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A Vasutasok Szakszervezetének elnöke arról beszélt, a MÁV szerelvényeinek 20 százaléka esik ki a forgalomból. Hegyi Zsolt MÁV-vezér is elismerte a problémát.

Járműhiányt vetít előre a MÁV-csoport a nyári időszakra a dunakeszi járműgyártó és -karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló cég csődje miatt. A vasúttársaság a 24.hu-val azt közölte, a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke arról beszélt, a MÁV szerelvényeinek 20 százaléka esik ki a forgalomból, ez több százas nagyságrend. A nyári időszakban kritikus lehet, hogy a személyszállítás várhatóan csak pótlóbuszok besegítésével végezheti el feladatát. A szakszervezeti vezető arról beszélt, jelenleg az InterCity-járművek még a tavalyi állományhoz képest is kevesebb kocsival közlekednek. A dunakeszi és szolnoki járműjavító is csökkentett kapacitással működik, a dolgozók többsége csak az alapbérét kapja meg, otthon vannak állásidőn.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója is elismerte, hogy a karbantartási és javítási szolgáltatásokban keletkező több hónapos kényszerszünet tovább tetézi a vasúti járműhiányt, és egészen nyár végéig érezteti majd hatását a mindennapi forgalomban.

A társaság szerint a magántulajdonba került, pénzügyi nehézségekkel küzdő Magyar Vagon Dunakeszi Kft.-nél a közelmúltban valóban csúszások alakultak ki a személykocsik – köztük az InterCity és nemzetközi forgalmú járművek – fővizsgáiban. 2025 októberében és novemberében 11, míg 2026 januárjában és februárjában további 9 jármű kiadása maradt el.

