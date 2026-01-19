Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket. A kontinens városai és természeti területei sorra vezetik be az új turistadíjakat: a fenntarthatóság, a helyi infrastruktúra védelme és a túlzsúfoltság kezelése érdekében. 2026-ban több országban is új költségekkel találkozhatnak az utazók, amelyek akár jelentősen megdrágíthatják egy európai körút teljes árát.
Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) adatai szerint a nemzetközi utazások száma 2025-re újra elérte, sőt több térségben meg is haladta a járvány előtti szintet. A globális turizmus látványosan bővül, különösen a tengeren túlról érkezők száma nő: Észak-Amerikából és Ázsiából egyre többen választanak európai úti célt, részben a kulturális vonzerő, részben a biztonságosnak tartott környezet miatt. A kontinens nagyvárosai és ikonikus látványosságai így soha nem látott terhelés alá kerülnek.
Az európai utazás sosem volt olcsó mulatság, de 2026-ban még több olyan pluszköltség jelenik meg, amely könnyen meglepheti az utazókat. A túlzsúfoltság és a fenntarthatósági szempontok miatt egyre több város vezet be belépődíjat, éjszakai adót vagy különféle hozzájárulásokat.
A bevételnövelés nem a végcél
Az új turistadíjak mögött nem pusztán bevételnövelési szándék áll: a legtöbb európai város és ország kifejezetten a túlterheltség enyhítésére és a helyi infrastruktúra védelmére vezeti be ezeket a terheket. Az UNWTO elemzése szerint a városoknak egyre nagyobb kihívást jelent a látogatók számának kezelése, és a fenntartható turizmus egyik kulcsa éppen az, hogy a turisták által okozott terhelés költségei ne kizárólag a helyieket sújtsák .
A díjakból származó bevételeket jellemzően közvetlenül a városok vagy nemzeti parkok kapják meg, és olyan célokra fordítják, mint
- a közterületek karbantartása,
- a kulturális programok finanszírozása, a hulladékkezelés vagy
- a természeti területek regenerálása.
A National Geographic elemzése szerint a turistadíjak sok helyen bizonyítottan segítenek a helyi közösségek tehermentesítésében, ugyanakkor a látogatók számára érezhetően megemelik az utazás teljes költségét, különösen akkor, ha több városban vagy több napon át kell fizetni a különböző hozzájárulásokat. Mindez azt jelenti, hogy
2026-ban egy európai körutazás akár több tízezer forinttal is drágább lehet pusztán az új díjak miatt, és az utazóknak érdemes előre kalkulálni ezekkel a költségekkel.
Összegyűjtöttük, hol és mire kell számítani az új évben.
Róma: fizetős lesz több ikonikus látnivaló
Az olasz főváros 2026-ban több, eddig ingyenesen látogatható nevezetességhez vezet be belépődíjat. A legismertebb ezek közül a Trevi-kút, amelyet február 1-jétől csak 2 eurós díj megfizetése után lehet közelről megtekinteni. A távolabbról való nézelődés továbbra is ingyenes, és a római lakosoknak sem kell fizetniük.
Edinburgh: éjszakánkénti adó a szállásokra
Az Egyesült Királyságban elsőként Edinburgh vezet be állandó, éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adót. A bevételt kulturális programokra és városi infrastruktúrára fordítják. A turisták a szoba nettó árának 5 százalékát fizetik az első öt éjszakára, az ezt követő napokra már nem számítanak fel díjat.
Velence: visszatér a napijegy a városba
Velence 2026-ban ismét bevezeti a nappali látogatókra vonatkozó belépődíjat. Április és július között kijelölt napokon 5 eurót kell fizetni a városba való belépésért napközben. A cél a túlzsúfoltság csökkentése a főszezonban.
Tenerife: új „ökoadó” a népszerű túraútvonalakon
A Kanári-szigetek egyik legnépszerűbb úti célja, Tenerife új környezetvédelmi díjat vezet be a Teide Nemzeti Park legforgalmasabb túraútvonalaira. A bevételt a park biodiverzitásának megőrzésére fordítják. A díj 10 eurótól 25 euróig terjed, attól függően, hogy vezetett túráról vagy egyéni kirándulásról van szó.
Zaanse Schans (Hollandia): belépődíj a szélmalmok falujába
A mindössze száz lakosú, ikonikus holland falucska évente több mint 2,4 millió turista keres fel, ám 2026-tól belépődíjat vezet be. A cél a tömegturizmus visszaszorítása és a helyiek életminőségének javítása. A díj meglehetősen magas: 17,50 euró fejenként.
Norvégia: országos „látogatói hozzájárulás”
Hosszú vita után Norvégia 2026 nyarán bevezeti a turistákra vonatkozó országos hozzájárulást. Minden látogató – beleértve a hajóval érkezőket is, a szállásdíj 3 százalékát fizeti majd. A díj alkalmazása helyi döntés kérdése, így nem minden településen lesz kötelező. A sátorral vagy lakóautóval érkezők mentesülnek a fizetés alól.
Egyesült Királyság: változások az európai utazási engedélyben
2026 végén életbe léphet az ETIAS, azaz az Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer, amely az EU-ba utazó brit állampolgárok számára lesz kötelező. Az engedély 17 fontba kerül, és három évig érvényes. A rendszer indulása azonban még bizonytalan, akár 2027-re is csúszhat. Erről részletesen is beszámoltunk:
