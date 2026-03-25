Rémálommá vált a rollerhelyzet a magyar utakon: egyre több gyerek kerül kórházba súlyos sérülésekkel

Tavaly kismértékben csökkent a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon. A hagyományos járművek – vagyis a személygépkocsik, motorkerékpárok és kerékpárok – vezetői a korábbi évhez képest kevesebb balesetet okoztak. Ezzel szemben a mikromobilitási eszközök, különösen az elektromos rollerek esetében drámai a romlás. Az e-rolleres balesetek száma ugrásszerűen megnőtt, és aggasztóan magas a súlyos, gyakran gyermekeket érintő sérülések aránya - tudósított a Portfolio.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai szerint az összes személysérüléses baleset száma gyakorlatilag stagnált. A 14 565 regisztrált eset mindössze 0,5 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A balesetek legnagyobb részét, 64,7 százalékát továbbra is a személygépkocsi-vezetők okozzák. Ugyanakkor az általuk előidézett 9418 baleset 3,1 százalékos javulást mutat. Érdekesség, hogy a téli útviszonyok ellenére nem ugrik meg a balesetek száma az év végi és év eleji időszakban. Sőt, hagyományosan februárban történik a legkevesebb baleset.

A kétkerekű járművek kategóriáiban szintén javuló tendencia figyelhető meg. A motorosok 616 személysérüléses balesetet okoztak, ami 1,3 százalékos csökkenés, és az összes eset 4,2 százalékát teszi ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy az utakon futó járművek számához viszonyítva a motorosok még mindig jóval magasabb arányban okoznak balesetet, mint az autósok. A segédmotorosok esetében jelentős, 14,3 százalékos esés figyelhető meg, ami 438 balesetet jelent. A kerékpárosok 1292 balesetet okoztak, ez pedig 3,2 százalékos javulást mutat. Ezeknél a járműveknél rendkívül erős a szezonalitás, hiszen a balesetek száma a tavaszi és nyári hónapokban ugrik meg a leginkább.

Az egyetlen kategória, ahol jelentős romlást mértek, a mikromobilitási eszközöké, vagyis az elektromos rollereké, gördeszkáké és önkiegyensúlyozó járműveké. Az ORFK tavaly 635 ilyen járművel okozott személysérüléses balesetet regisztrált, ami 65 százalékos ugrást jelent az előző évhez képest. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai még ennél is borúsabb képet festenek. Náluk az e-rolleres balesetek száma 175 százalékos növekedéssel átlépte az ezres határt. A nyári hónapokban az összes személysérüléses baleset közel 7 százaléka már ezen eszközök használatához köthető.

A mikromobilitási eszközök elterjedésével a sérülések súlyossága is aggasztó méreteket öltött, különösen a kiskorúak körében. A Bethesda Gyermekkórház arra figyelmeztet, hogy a rollerbaleseteknél minden ötödik eset fejsérüléssel jár. Ez a probléma leginkább a sisakhasználat hiányára vezethető vissza. A fiatalok a felnőtteknél jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódásokat, csonttöréseket, valamint arc- és fejsérüléseket. Emellett előfordultak súlyos, műtétet igénylő belső szervi sérülések is. Becslések szerint csak a budapesti egészségügyi ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek e-rolleres balesetek miatt.