Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham

Országszerte megkezdődik a strandszezon. Bár néhány fürdő már ezen a hétvégén megnyitja kapuit, a legtöbb helyen csak május második felétől vagy június elejétől várják a látogatókat. A belépőjegyek ára idén mérsékelten, a legtöbb strandon 5-15 százalékkal emelkedik.

A fővárosi fürdők az időjárás függvényében, fokozatosan nyitják meg szabadtéri medencéiket április vége és június közepe között. A Paskál fürdőben már április végén lekerül a sátor az úszómedencéről. A Palatinuson a hónap utolsó hétvégéjétől már a Margaréta-medence is használható. Május közepétől az élmény- és gyerekmedencék is elérhetővé válnak, majd a hónap végétől a többi medence is megnyílik.

A hullámmedencéket és a csúszdákat június közepén üzemelik be. Ugyanekkor nyit a kizárólag nyáron üzemelő Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strand is. A hagyományos szezonnyitót június 20-án tartják a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben. A budapesti fürdők belépői idén átlagosan 5-8 százalékkal drágulnak.

A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont. A nyitásig ezek nagy része szintén szabadstrandként működik. Siófokon május 21-től válnak fizetőssé a strandok.

Itt az árak 10-15 százalékkal nőttek, de a helyiek kedvezménye a duplájára, 50 százalékra emelkedett. A legdrágább balatoni strandokon a felnőtt napijegyek ára 2200 és 2600 forint között alakul. Ebbe a körbe tartozik többek között Siófok, Csopak, Balatonfüred és Balatonalmádi. Kedvező újdonság azonban, hogy a keszthelyi Helikon strand idén ingyenesen látogatható.

A Velencei-tónál a gárdonyi TóParty Rendezvénystrand május elsején nyit. Itt a jegyárak nem változnak idén: a felnőtt napijegy hétköznap 1570, hétvégén pedig 1780 forintba kerül.

Vidéken is folyamatos a nyitás. A büki gyógyfürdő pünkösdkor indítja a szezont, méghozzá 8 százalékos áremeléssel. Ezzel szemben Zalakaroson már május elsejétől részlegesen birtokba vehetők a kültéri medencék. Győr-Moson-Sopron vármegyében a soproni Tómalom fürdő május elsején nyit. A hónap végéig a belépés ingyenes lesz, bár addig vízimentő-szolgálat még nem üzemel a területen.

A Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án indul. A harkányi strand május 21-én, a siklósi fürdő kültéri része pedig május 22-én nyit. A kaposvári Virágfürdő teljes területe június közepén nyitja meg kapuit. A napijegyek ára ezeken a helyeken 3000 és 6200 forint között mozog.

A természetes folyóvizek kedvelői a szegedi Lapos szabadstrandot és a makói Maros-partot várhatóan júniusban vehetik birtokba. A nyitás pontos időpontja a vízállástól és a hatósági engedélyektől függ.

