Budapest, 2024. július 13.Fürdõzõ a hõségben a margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án.MTI/Balogh Zoltán
Utazás

Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham

MTI
2026. május 1. 08:28

Országszerte megkezdődik a strandszezon. Bár néhány fürdő már ezen a hétvégén megnyitja kapuit, a legtöbb helyen csak május második felétől vagy június elejétől várják a látogatókat. A belépőjegyek ára idén mérsékelten, a legtöbb strandon 5-15 százalékkal emelkedik.

A fővárosi fürdők az időjárás függvényében, fokozatosan nyitják meg szabadtéri medencéiket április vége és június közepe között. A Paskál fürdőben már április végén lekerül a sátor az úszómedencéről. A Palatinuson a hónap utolsó hétvégéjétől már a Margaréta-medence is használható. Május közepétől az élmény- és gyerekmedencék is elérhetővé válnak, majd a hónap végétől a többi medence is megnyílik.

A hullámmedencéket és a csúszdákat június közepén üzemelik be. Ugyanekkor nyit a kizárólag nyáron üzemelő Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strand is. A hagyományos szezonnyitót június 20-án tartják a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben. A budapesti fürdők belépői idén átlagosan 5-8 százalékkal drágulnak.

A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont. A nyitásig ezek nagy része szintén szabadstrandként működik. Siófokon május 21-től válnak fizetőssé a strandok.

Itt az árak 10-15 százalékkal nőttek, de a helyiek kedvezménye a duplájára, 50 százalékra emelkedett. A legdrágább balatoni strandokon a felnőtt napijegyek ára 2200 és 2600 forint között alakul. Ebbe a körbe tartozik többek között Siófok, Csopak, Balatonfüred és Balatonalmádi. Kedvező újdonság azonban, hogy a keszthelyi Helikon strand idén ingyenesen látogatható.

A Velencei-tónál a gárdonyi TóParty Rendezvénystrand május elsején nyit. Itt a jegyárak nem változnak idén: a felnőtt napijegy hétköznap 1570, hétvégén pedig 1780 forintba kerül.

Vidéken is folyamatos a nyitás. A büki gyógyfürdő pünkösdkor indítja a szezont, méghozzá 8 százalékos áremeléssel. Ezzel szemben Zalakaroson már május elsejétől részlegesen birtokba vehetők a kültéri medencék. Győr-Moson-Sopron vármegyében a soproni Tómalom fürdő május elsején nyit. A hónap végéig a belépés ingyenes lesz, bár addig vízimentő-szolgálat még nem üzemel a területen.

A Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án indul. A harkányi strand május 21-én, a siklósi fürdő kültéri része pedig május 22-én nyit. A kaposvári Virágfürdő teljes területe június közepén nyitja meg kapuit. A napijegyek ára ezeken a helyeken 3000 és 6200 forint között mozog.

A természetes folyóvizek kedvelői a szegedi Lapos szabadstrandot és a makói Maros-partot várhatóan júniusban vehetik birtokba. A nyitás pontos időpontja a vízállástól és a hatósági engedélyektől függ.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
1
3 hete
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
5 napja
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
3
4 napja
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
4
2 hete
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
5
3 hete
Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat
