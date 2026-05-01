Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep.
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
Országszerte megkezdődik a strandszezon. Bár néhány fürdő már ezen a hétvégén megnyitja kapuit, a legtöbb helyen csak május második felétől vagy június elejétől várják a látogatókat. A belépőjegyek ára idén mérsékelten, a legtöbb strandon 5-15 százalékkal emelkedik.
A fővárosi fürdők az időjárás függvényében, fokozatosan nyitják meg szabadtéri medencéiket április vége és június közepe között. A Paskál fürdőben már április végén lekerül a sátor az úszómedencéről. A Palatinuson a hónap utolsó hétvégéjétől már a Margaréta-medence is használható. Május közepétől az élmény- és gyerekmedencék is elérhetővé válnak, majd a hónap végétől a többi medence is megnyílik.
A hullámmedencéket és a csúszdákat június közepén üzemelik be. Ugyanekkor nyit a kizárólag nyáron üzemelő Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strand is. A hagyományos szezonnyitót június 20-án tartják a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben. A budapesti fürdők belépői idén átlagosan 5-8 százalékkal drágulnak.
A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont. A nyitásig ezek nagy része szintén szabadstrandként működik. Siófokon május 21-től válnak fizetőssé a strandok.
Itt az árak 10-15 százalékkal nőttek, de a helyiek kedvezménye a duplájára, 50 százalékra emelkedett. A legdrágább balatoni strandokon a felnőtt napijegyek ára 2200 és 2600 forint között alakul. Ebbe a körbe tartozik többek között Siófok, Csopak, Balatonfüred és Balatonalmádi. Kedvező újdonság azonban, hogy a keszthelyi Helikon strand idén ingyenesen látogatható.
A Velencei-tónál a gárdonyi TóParty Rendezvénystrand május elsején nyit. Itt a jegyárak nem változnak idén: a felnőtt napijegy hétköznap 1570, hétvégén pedig 1780 forintba kerül.
Vidéken is folyamatos a nyitás. A büki gyógyfürdő pünkösdkor indítja a szezont, méghozzá 8 százalékos áremeléssel. Ezzel szemben Zalakaroson már május elsejétől részlegesen birtokba vehetők a kültéri medencék. Győr-Moson-Sopron vármegyében a soproni Tómalom fürdő május elsején nyit. A hónap végéig a belépés ingyenes lesz, bár addig vízimentő-szolgálat még nem üzemel a területen.
A Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án indul. A harkányi strand május 21-én, a siklósi fürdő kültéri része pedig május 22-én nyit. A kaposvári Virágfürdő teljes területe június közepén nyitja meg kapuit. A napijegyek ára ezeken a helyeken 3000 és 6200 forint között mozog.
A természetes folyóvizek kedvelői a szegedi Lapos szabadstrandot és a makói Maros-partot várhatóan júniusban vehetik birtokba. A nyitás pontos időpontja a vízállástól és a hatósági engedélyektől függ.
Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2026. május 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
A vidéki piac torzulása miatt több értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlan maradt a hazai utazók számára
Brutális beszakadás a kedvenc tengerpartokon: hiába a hatalmas érdeklődés, teljesen befagyott a piac
A közel-keleti konfliktus hatására az utazási keresések száma ugyan nő, a foglalási konverziók viszont jelentősen visszaestek.
Az európai légiközlekedési szektort a kerozinellátás bizonytalansága és az iráni háború miatti költségemelkedés terheli.
A Pénzcentrum 2026. április 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Idén a tavalyinál jelentősen kisebb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál - közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebook-oldalán hétfőn.
Megszületett a jogerős döntés: 20 milliárdos szuperberuházás mentheti meg az ország legforgalmasabb hegyét
Húsz éve húzódik a Gellért-hegyi sikló megépítése, de a megújuló Citadella miatti turisztikai nyomás egyre sürgetőbbé teszi a beruházást.
Málta és Gozo 2026-tól teljesen új turisztikai szabályozásra áll át, miután az elmúlt években látványosan megbillent a szigetek fenntarthatósága.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
A magyar turizmusirányítás az elmúlt másfél évtizedben folyamatos átszervezések, centralizáció és stratégiai törések között működött, miközben a vidéki térségek lemaradtak.
A Pénzcentrum 2026. április 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken, május 1-jén nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű.
Mennyibe kerül a jegy az ikonikus luxusvonatra? Nézd meg az Orient Expressz 2026-os menetrendjét és a budapesti megállókat. Minden a jegyáraktól az etikettig!
A Pénzcentrum 2026. április 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vasútfejlesztések pontosan úgy zajlanak majd, ahogy az ezekkel kapcsolatos elképzelések a Tisza Párt választási programjában szerepelnek.
Indul az előszezon a Balatonnál: itt a menetrend, így spórolnak 15%-ot a jegyárakon az élelmes magyarok
A MÁVPlusz appban megváltott minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okoskedvezmény jár.
Át kell szervezni a nyári utakat az üzemanyag hiánya miatt? Megszólaltak a légitársaságok: ezt javasolják az utasoknak
London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.
-
