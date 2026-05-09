Légi felvétel az Adriai-tengerről és Ciovo szigetéről Horvátországban
Utazás

Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra

Pénzcentrum
2026. május 9. 09:29

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria, a járat június 26-tól augusztus 30-ig minden nap közlekedik - közölte a MÁV.

A járat a Keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a cseppkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Hozzátették, a vasút társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatijába és Rijekába, míg egyszeri átszállással Pula és Trieszt is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok.

Közleményükben azt írták, a Retró Istria Expresszen a legolcsóbb jegy a hat-nyolc személyes fülkékkel rendelkező ülőkocsikba szól, de a négy vagy hat ágyas fülkéket kínáló fekvőhelyes kocsik is megfizethető és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jelezték, azok akik teljes nyugalomban szeretnének utazni választhatják az egy-három ágyas fülkés hálókocsikat, ahol megvetett ággyal, tisztasági csomaggal, ásványvízzel és egyszerű reggelivel várják az utasokat.

A Retró Istria Expresszel az Adria a felnőtt utasok számára már a kötelező helybiztosítás nélkül 20 eurótól elérhető, a gyermekek pedig 5 eurós áron utazhatnak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, azonban a kutya- és kerékpárjegyeket csak személyesen lehet megvenni.
