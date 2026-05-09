A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.
Vészesen párolog a magyarok egyik kedvenc tava: megszólalt a szakember, erre kell készülni a következő hetekben
Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra - közölte Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökséggel.
A tó vízszintje jelenleg 115,43 méterre van az Adriai-tenger szintje felett, ami hat centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 14 centiméterrel marad el a sokéves átlagtól. Sailer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vízállás még jóval magasabb a legalacsonyabb, 2023 májusának elején mért értéknél: jelenleg 34 centiméterrel haladja azt meg. Hozzátette, hogy a térség talajvízszintjei sem alakultak eddig kedvezőtlenül.
A szakember szerint az idei szezon első melegebb napjai során már érzékelhető volt a vízszint csökkenése. A csütörtöki csapadék ráadásul csak csekély enyhülést hozott, a térségben átlagosan mindössze nyolc milliméter eső esett. A várható meleg és a nád növekedése miatt a következő hetekben tovább nőhet a párolgási veszteség, ezért a tó vízháztartásának stabilizálásához további csapadékra lenne szükség.
Sailer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szárazság a mezőgazdaságot is érinti. Több gazdálkodó elhalasztotta a vetést, mert a talaj túl száraz, az eső pedig számukra is fontos lenne a munkálatok megkezdéséhez.
