Neusiedl am See, Ausztria - 2024. április 6: Neusiedler See mólóján álló piros-fehér világítótorony
Utazás

Vészesen párolog a magyarok egyik kedvenc tava: megszólalt a szakember, erre kell készülni a következő hetekben

Pénzcentrum
2026. május 9. 11:03

Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra - közölte Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökséggel.

A tó vízszintje jelenleg 115,43 méterre van az Adriai-tenger szintje felett, ami hat centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 14 centiméterrel marad el a sokéves átlagtól. Sailer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vízállás még jóval magasabb a legalacsonyabb, 2023 májusának elején mért értéknél: jelenleg 34 centiméterrel haladja azt meg. Hozzátette, hogy a térség talajvízszintjei sem alakultak eddig kedvezőtlenül.

A szakember szerint az idei szezon első melegebb napjai során már érzékelhető volt a vízszint csökkenése. A csütörtöki csapadék ráadásul csak csekély enyhülést hozott, a térségben átlagosan mindössze nyolc milliméter eső esett. A várható meleg és a nád növekedése miatt a következő hetekben tovább nőhet a párolgási veszteség, ezért a tó vízháztartásának stabilizálásához további csapadékra lenne szükség.

Sailer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szárazság a mezőgazdaságot is érinti. Több gazdálkodó elhalasztotta a vetést, mert a talaj túl száraz, az eső pedig számukra is fontos lenne a munkálatok megkezdéséhez.
NAPTÁR
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

