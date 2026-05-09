Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 9.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 9.)

2026. május 9. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 9., szombat.

Névnap

Gergely

Deviza árfolyam

EUR: 354.35 Ft
CHF: 387.28 Ft
GBP: 409.87 Ft
USD: 300.68 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 5.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 30, 33, 34, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 4 db
4-es találat: 9 db
3+2 találat: 26 db
3+1 találat: 401 db
2+2 találat: 389 db
3-as találat: 881 db
1+2 találat: 2329 db
2+1 találat: 7031 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 42180 Ft
MOL: 4164 Ft
RICHTER: 12660 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.10: Sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű.

2026.05.11: Erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből a nap bármely szakában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli, délnyugati szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakul, a szelesebb, felhősebb dunántúli tájakon lesz enyhébb a hajnal. A csúcsérték 21 és 26 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 8.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
2026. május 8.
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
2026. május 8.
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
NAPTÁR
Tovább
2026. május 9. szombat
Gergely
19. hét
Május 9.
A méltányos kereskedelem napja
Május 9.
Vándormadarak világnapja (máj 8-9)
Május 9.
A II. világháború befejezésének emléknapja (a győzelem napja)
Május 9.
Európa-nap (Az Európai Unió születésnapja)
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.

Több kisokos

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
