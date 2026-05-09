Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 9.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 9., szombat.

Névnap

Gergely

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.35 Ft

CHF: 387.28 Ft

GBP: 409.87 Ft

USD: 300.68 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 30, 33, 34, 43



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 4 db

4-es találat: 9 db

3+2 találat: 26 db

3+1 találat: 401 db

2+2 találat: 389 db

3-as találat: 881 db

1+2 találat: 2329 db

2+1 találat: 7031 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42180 Ft

MOL: 4164 Ft

RICHTER: 12660 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.10: Sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 23 és 28 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

2026.05.11: Erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből a nap bármely szakában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli, délnyugati szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16 fok között alakul, a szelesebb, felhősebb dunántúli tájakon lesz enyhébb a hajnal. A csúcsérték 21 és 26 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.08)

Akciók

