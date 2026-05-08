Itt a Magyar Fagylalt Napja: ezekben a cukrászdákban ma féláron kapható a gombóc

Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem árt tudni.

Fontos szabály azonban, hogy az 50%-os akció legalább 4 különböző fagylaltíz kiválasztása esetén érvényes, és az ezekből vásárolt összes gombócra vonatkozik. Így érdemes családilag vonulni fagyizni, vagy összeállni kollégákkal, barátokkal, ha az olcsó gombócra hajtunk.

Hol lehet féláron fagyizni?

A szervezők a Facebookon tették közzé megyei bontásban az összes csatlakozó fagyizót, de a lista folyamatosan bővülhet. A cikkünk megjelenésekor már ismert helyek listája alább olvasható.

Budapest

• Strudel Garden Café&Bakery - 1065 Budapest, Hajós utca 24.

• Lefi Cukrászda – 1102 Budapest, Állomás u. 16.

• La PANNA Sütemény – 1213 Budapest, Szent István út 136.

• Fratelli by Dream Cream – 1062 Budapest, Andrássy út 61.

• Cinque Stelle – 1145 Budapest, Amerikai út 64.

• Mazsolin Prémium Cukrászda – 1011 Budapest, Fő utca 54.

• Mamma Mia élményfagyizó – 1203 Budapest, Zámárdi utca 2.

• SUGAR! shop & confectionary – 1061 Budapest, Paulay Ede u. 48.

• Horváth Cukrászda – 1042 Budapest, Petőfi utca 35.

• Trillázs Piccolo – 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 11.

• Ideál Desszert Cukrászda – 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 128.

• Trillázs Stüde – 1111 Budapest, Bercsényi utca 1.

• Stühmer Cukrászda (GoBuda Mall) – 1032 Budapest, Bécsi út 154.

• Coffee 13 – 1134 Budapest, Lehel u. 19.

• La Susanna kézműves fagylaltozó — 1095 Budapest, Mester utca 83C

• Baklava Factory – Török ízek cukrászdája – 1067 Budapest, Teréz körút 37.

• Souhir Boudhrioua -1161 Budapest, Rákóczi út 78/A.

• FIVE STARS – 1161 Budapest, Rákóczi út 78/A.

• Cocó 7 – 1015 Budapest, Hattyú utca 1.

• Veranda Pasta & Pizza – 1117 Budapest, Kopaszi gát 3.

• Mazsolin Cukrászda – 1011 Budapest, Fő utca 54.

• Sütit akarok! – 1023 Budapest, Frankel Leó út 72.

• Juhász Cuki – 1092 Budapest, Ráday utca 15.

• Lord Mignon Cukrászda – 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 48-50.

• Borka Cukrászda – 1184 Budapest, Üllői út 390.

• Pálmai cukrászda / Paskál garden – 1149 Budapest, Bartl János utca 2.

• Imrei Tejbolt fagyizója – 1188 Budapest, Nemes utca 21.

• Gina Cukrászda – 1122 Budapest, Városmajor utca 34.

• Gina Cukrászda – 1191 Budapest, Üllői út 216/1

• Gina Cukrászda – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.

• Major cukrászda – 1122 Budapest, Maros utca 14.

• Anna Bistro – 1051 Budapest, Sas utca 11.

• Tandem könyvesbolt és kávézó – 1034 Budapest Bécsi út 135

• Vanilin Cukrászda Kft. – 1158 Budapest, Molnár Viktor u. 90.

• Vanilin Cukrászda Kft. – 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 8.

• Vanilin Cukrászda Kft. – 1131 Budapest, Kucsma u. 2.

• Kisédes- kávé és fagyi – 1116 Budapest, Vegyést utca 6.

• Veranda Delikát – 1165 Budapest, Újszász u. 43.

• Vasmacska Terasz – Budapest, Fékező u 1, 1222

• Kolibri Budapest – 1013 Budapest Lánchíd utca 11.

• Brót by Villa Bagatelle – 1126 Budapest, Németvölgyi út 17.

Bács-Kiskun vármegye

• Marshmallows – The Sweetest Bar – 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 13.

• Yuzu Art Cake – 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.

• Jakó Cukrászda Anna Kávéház – 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 7.

• Jakó Cukrászda Centrum Étterem – 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.

• Édes Álom Cukrászda – 6086 Szalkszentmárton, Fő út 4.

• Böbe fagyizó – 6000 Kecskemét, Pákozdi csata utca 17.

• Yuzu Cake & Go – 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1.

• Café Plázs – 6000 Kecskemét, Nyíri út 57.

• Kristály kávézó és cukrászda – 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 15.

Baranya vármegye

• Mischler Cakes – 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (ÁRKÁD földszint)

• Mischler Cukrászda és Bisztró – 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (ÁRKÁD felső szint)

• Mischler Cukrászda – 7633 Pécs, Erkel utca 8.

Békés vármegye

• Sárkány Süteménybolt – 5553 Kondoros, Szénási út 5.

• Sárkány Süteménybolt – 5931 Nagyszénás, Szabadság utca 1/B.

• Dobi Fagylaltműhely – 5700 Gyula, Blanár László utca 6/B

• Ildikó Cukrászda – 5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 3.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

• Diana Cukrászda Kávézó & Fagylaltozó – 3780 Edelény, Antal György út 4.

• Tokaj Omnia Gelateria – 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky út 34.

• Hello Cuki Aggtelek – 3759 Aggtelek Kossuth Lajos utca 57/a

Csongrád-Csanád vármegye

• Bubu Fagyizó – 6921 Maroslele, Hunyadi utca 12.

• Woodoo Kávézó – 6728 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.

• Álom édesség és kávéház – 6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 2.

• DELICI bistro fagylaltozó – 6720 Szeged, Dugonics tér 12.

• Zamat Cukrászda – 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 8.

• Retro Zamat Pékség és Cukrászda – 6625 Fábiánsebestyén, Iskola utca 17.

• Benke Cuki – 6723 Szeged, József Attila sgt. 134.

• Palánk Fagylaltozó – 6720 Szeged, Victor Hugo utca 2.

• Joy & Joy – 6640 Csongrád, József Attila utca 19.

• Bányai Cukrszda - 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.

• Bányai Cukrszda - 6791 Szeged, Dorozsmai út 193.

• Flamand Fagyizó – 6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 87.

Fejér vármegye

• Zebra bringa kerékpárkölcsönző és fagyizó – 2483 Gárdony Szabadság út 40-44.

• Édes Élmény Cukrászda – 8132 Lepsény, Vasút utca 12/a

• A Fogadó – 2060 Bicske, Szent László utca 43.

• KaraMeli – The Place – 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 2.

• Mici fagyizó – 8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa György út 26.

• Zsófia fagyizó – 2476 Pázmánd, Bem József utca 6/A

• Nemes Cukrászda – 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 35.

• Habverő Torta és Sütiműhely – 2066 Szár, Rákóczi utca 150.

• Magosan Jó Fagyizó — 2474 Vál, Vajda János utca 12.

• Juhász Cuki – 2484 Agárd, Balatoni út 49/A.

• Jakó Cukászda – 2400 Dunaújváros Lobogó út 1

• Dolce Dorina Fagyizó – 8060 Mór, Dózsa György u. 1

• Mindenem Cafe – 8000. Székesfehérvár, Késmárki utca 1/b

Győr-Moson-Sopron vármegye

• Kiwi Fagyizó – 9154 Mosonszentmiklós, Szabadság tér 9.

• Corner pékség & kávézó – 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 8.

• Lila Akác Cukrászda – 9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 13.

• Kovács Cukrászda – 9444 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 52.

• Mokka Caffee – 9400 Sopron, Selmeci u. 15–17.

• CsifiBox Cukrászda – 9090 Pannonhalma, Dózsa u. 16.

• Mézes Zserbó Cukrászda – 9222 Hegyeshalom, Filmszínház utca 2/b

• DunaPlacc by Juci – 9200 Mosonmagyaróvár, Erzsébet királyné utca 6.

• Toscana Cukrászda – 9028 Győr, Szent Imre út 99.

• Kert Fagyizó – 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor út 66.

• Melba Fagyizó – 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 4.

• Scoop Ice Cream Shop and Gofri – 9400 Sopron, Ferenczy János utca 33.

• Margaréta Fagyizó – 8431 Bakonyszentlászló, László király utca 13.

• Rozetta Coffeeshop – 9330 Kapuvár, Fő tér 10.

• Rábensteiner Kávézó – 9431 Fertőd Fő utca 10.

• Sarokház Fagylaltozó és Cukrászda – 9174 Dunaszeg, Arany János utca 9.

• Központi Lóttózo és Cukrászda – 9241 Jánossomorja Erdősor utca 1

• Édes Sziget fagyizó – 9025 Győr, Híd utca 1.

• Menza ètelbàr&Otto Gelato fagyizó – 9300 Csorna, Szent István tèr 22.

• Turi Fagyizó – 9300 Csorna, Templom utca 1.