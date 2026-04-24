Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 24.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. április 24., péntek.
Névnap
György
Friss hírek
- Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
- Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
- Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
- Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
- Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
- Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
Deviza árfolyam
EUR: 366.15 Ft
CHF: 398.41 Ft
GBP: 422.07 Ft
USD: 313.5 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41400 Ft
MOL: 4230 Ft
RICHTER: 13140 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.25: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 2, 9, délután 19 és 24 fok között alakul.
2026.04.26: Hidegfront vonul át felettünk. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában többórás napsütés várható, záporeső legfeljebb néhol fordulhat elő. Az északnyugati, északi szél többfelé lesz erős, helyenként viharos. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, délután 13, 20 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.04.23)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
A Sagrada Famíliától a Louvre‑ig mindenhol hónapokra előre elfogyó idősávokkal és hosszú sorokkal, és ahol ekkora a tömeg, ott megjelenik a tömeglehúzás is.
Újabb problémát hozott a briteknek a Brexit: minden utazásnál vagyonokat kell fizetniük kisállataik miatt
Az Egyesült Királyságban élő állattartók már nem használhatják az uniós kisállatútlevelet, ha kedvencükkel az Európai Unió területére szeretnének utazni.
Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon
Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.
Megszólalt a szakértő a nyári repülőjegyekről: kiderült az igazság, ettől retteg a legtöbb magyar utazó
Az elmúlt napokban számos hír megjelent arról, hogy a nemzetközi helyzet következtében drasztikusan megdrágulhat, vagy korlátozottá válhat a repülés a nyári szezonban.
Ma is térdre rogyott a MÁV: felsővezeték-hiba miatt kimaradó járatokra, késésekre kell számítani több fővonalon
A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
A repülőtér szerint a tavaszi és nyári időszakban ugyan nő az ütközések száma, de ezek ritkán jelentenek valódi veszélyt.
Extrém, helyenként akár 15-20 fokos hőingadozás teszi próbára a szervezetünket a napokban.
Hatalmas fordulat az utazási szokásokban: turisták milliói menekülnek a feszült régiókból, Magyarország nagyot kaszálhat rajta
Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben.
Hol élnek farkasok Európában és hazánkban? Melyik területeken jelentek meg újra, és mekkora az esélye egy találkozásnak? Mutatjuk!
Kimondta a szakértő: káoszba fulladhat a nyári utazási szezon – már csak ennyi hétre van elegendő kerozin
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint hamarosan járattörlések kezdődhetnek, ha a helyzet nem oldódik meg.
Európában akár hetek alatt kiéleződhet a helyzet: egyes becslések szerint mindössze hat hétre elegendő üzemanyag áll rendelkezésre.
Nagyon ráfázhat a repülőtéren, aki nem figyel erre az apró változásra: fontos dolgot lépett meg a Ryanair
A Ryanair 2026 novemberétől 60 perccel az indulás előtt zárja a check‑int és a poggyászfeladást, hogy több idő jusson az utasoknak a biztonsági és útlevél‑ellenőrzésre
A hazai piacot a Mol termelése és a folyamatos import együttesen biztosítja.
Kongatják a vészharangot a kutatók: feltartóztathatatlanul terjed egy pusztító trópusi növény a Balatonban
Egy agresszíven terjeszkedő trópusi vízinövény, az óriás csavarhínár veszélyezteti a hazai vizeket.
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
A legkedveltebb tavaszi program a túrázás és a városnézés, emellett a kastélyok, várak és botanikus kertek látogatása is kiemelt népszerűségnek örvend.
