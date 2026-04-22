Az AI optimalizálhatja az épületek, a vállalatok, a cégek energiafelhasználását és -igényét, forradalmat hozhat a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az orvoslásban.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
A mesterséges intelligencia és a genetikai adatelemzés összefonódása új korszakot nyit a gyermekvállalásban: ma már nemcsak az egészségi kockázatok csökkentése, hanem bizonyos tulajdonságok előzetes mérlegelése is a szülői döntés részévé válhat. Ami korábban sci-finek tűnt, az mára valós gyakorlattá vált – és ezzel együtt olyan etikai és társadalmi kérdéseket vet fel, amelyek túlmutatnak az orvostudomány határain.
Amikor Aldous Huxley 1932-ben megírta a Szép új világot, a „Központi Londoni Tenyésztő- és Kondicionáló Intézet” futószalagjai még a legvadabb lázálomnak tűntek. Huxley egy olyan disztópiát festett le, ahol az emberi reprodukciót kivették az anyaméh rejtekéből, és steril üvegpalackokba, kémiai fürdőkbe és gondosan adagolt hormonok közé helyezték.
Ott nem születtek gyerekek; ott Alfákat, Bétákat és Epszilonokat „palackoztak”, előre meghatározva mindenki társadalmi rangját, kognitív korlátait és fizikai erejét. A könyvben a véletlen – a biológiai szerencsejáték, amit mi életnek hívunk – bűncselekménnyé vált.
Sokáig azt hittük, ez csak egy sötét intelem marad a könyvespolcok mélyén. De ahogy a 21. század harmadik évtizedében járunk, rá kell döbbennünk: Huxley nem jósolt, hanem csupán korán érkezett.
Amikor a sors egy startup irodájában dől el
Néhány éve még sci-fi forgatókönyvnek tűnt, hogy a szülők nemcsak „vállalják” a gyermeküket, hanem egy digitális katalógusból „kiválasztják” a legjobb verziójukat. Ma viszont ez a kérdés már nem etikai gumicsont, hanem egy konkrét üzleti modell. A genetika, a Big Data és a mesterséges intelligencia találkozása olyan kaput nyitott meg, amely alapjaiban kérdőjelezi meg, mit jelent szülőnek lenni, és mennyire tekinthető „isteni adománynak” vagy puszta véletlennek egy ember megszületése.
A történet középpontjában egy huszonöt éves, ambiciózus vállalkozó, Kean Sadeghi áll. Az általa vezetett Nucleus Genomics nevű startup nem kevesebbet ígér, mint hogy a jövő szülői „több információval” rendelkezhetnek leendő gyermekükről, mint bármelyik generáció az emberiség történetében - derül ki a BBC riportjából.
A folyamat kísértetiesen emlékeztet a Huxley-féle intézet modernizált, Szilícium-völgyi változatára. Itt azonban nem palackozzák a magzatokat, hanem kódolják őket. Az in vitro megtermékenyítés (lombikprogram) során létrejött embriók DNS-ét egy mesterséges intelligencia elemzi, majd ezt az információt gigantikus genetikai adatbázisokkal veti össze.
A Nucleus Genomics működési elve a poligénes pontszámokon alapul. Míg korábban a genetika csak a „vagy-vagy” típusú betegségeket tudta kiszűrni (például a Down-szindrómát vagy a cisztás fibrózist), az MI ma már képes a DNS több millió pontját elemezni egyszerre.
A rendszer megnézi, hogyan alakult a múltban azoknak az embereknek az élete, akik hasonló genetikai mintázattal rendelkeztek, és ebből próbál következtetni a jövőre. Ez egy rendkívül komplex statisztikai játék, ahol az élet valószínűségekké válik.
Sadeghi érvelése szerint ez csupán a modern orvoslás logikus folytatása: Ha tudjuk, hogy egy embrió hajlamos az Alzheimer-kórra, miért ne választanánk egy olyat, amelyik nem az? Ha csökkenthetjük a szívbetegségek kockázatát még a születés előtt, nem kötelességünk-e megtenni?
Eddig a pontig a legtöbben egyetértenek: a betegségek megelőzése nemes cél. Ám a technológia nem áll meg a kórházi zárójelentéseknél. A Nucleus Genomics platformja ugyanis olyan „tulajdonság-előrejelzéseket” is kínál, amelyeknek semmi közük az egészséghez:
- Magasság: Centiméterre lebontott becslések.
- Kinézet: Szemszín, hajszín és bőrtónus valószínűségei.
- Kognitív képességek: Becsült intelligenciaszint és tanulási hajlam.
És amikor a szülők preferenciák alapján kezdenek választani – „legyen magasabb, legyen kék szemű, legyen briliáns matekos” –, akkor a gyermek autonóm lény helyett egyyre inkább egy megrendelt termékké kezd válni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kritikusok hangja itt válik élessé: sokak szerint ez már nem orvostudomány, hanem eugenika. Az az eszme, amely szerint bizonyos tulajdonságok „értékesebbek” másoknál, és a társadalmat ezen értékek mentén kell optimalizálni.
Sadeghi azonban visszautasítja a vádat. Szerinte nem a társadalom kényszeríti rá a szülőkre a választást, hanem ők maguk akarnak élni a lehetőséggel. De vajon valódi döntés-e ez, vagy egy olyan kényszerpálya, ahol a szülő fél, hogy ha nem „optimalizálja” a gyerekét, akkor az hátránnyal indul a jövő versenyében?
Van azonban egy mélyebb, technológiai csapda is. A genetika nem sors, csak egy lehetőség. A DNS meghatároz bizonyos kereteket, de az életet a környezet, a nevelés, a véletlen és a szabad akarat írja meg. Egy genetikai előrejelzés soha nem lesz prófécia, csupán egy statisztikai suttogás.
A technológia tehát nem valódi kontrollt ad a szülők kezébe, hanem annak megnyugtató illúzióját. Egyfajta digitális amulettet, amely azt ígéri: ha eleget fizetsz és elég adatot elemzel, megvásárolhatod a gyermeked boldogságát és sikerét.
Mi marad az emberből?
Ahogy az algoritmusok finomodnak, a társadalmi nyomás pedig nő, a „dizájnerbabák” kérdése kikerül a laborok mélyéről a vasárnapi ebédek asztalához.
Huxley könyvében a „Vadonlakó” (the Savage) volt az egyetlen, aki még hitt a szenvedésben, a hibákban és a véletlen szépségében. Ő azt mondta: „Én nem akarom a kényelmet. Én Istent akarom, a költészetet akarom, az igazi veszélyt akarom, a szabadságot akarom, a jóságot akarom. Én a bűnt akarom.”
Ma, amikor a Nucleus Genomics algoritmusai pontszámokat rendelnek az embriókhoz, talán éppen ezt a „vadságot” – az emberi létezés kiszámíthatatlan, tökéletlen, de megismételhetetlen szikráját – teszik kockára.
Pénzcentrum kutatás a mesterséges intelligenciáról!
A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közelítenek hozzá. Töltsd ki te is a teljesen anonim kutatásunk.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.