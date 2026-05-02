Emberek sétálnak a keszthelyi Festetics-palotánál egy napsütéses napon.
Utazás

Kemény időszak vár a frontérzékenyekre: sokan nem fognak örülni annak, amit az időjárás tartogat

Pénzcentrum
2026. május 2. 07:45

Ezen a hétvégén napos, szinte nyárias és csapadékmentes idő várható. A szabadtéri programokhoz ugyan ideális ez az időjárás, de a jelentős napi hőingás és a gyors felmelegedés komoly terhelést jelent a frontérzékenyek számára - derül ki az időkép előrejelzéséből.

A térségünk felett elhelyezkedő hatalmas anticiklonnak köszönhetően zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem valószínű. A csúcshőmérséklet szombaton és vasárnap is 19 és 25 fok között alakul. A legmelegebbet a nyugati országrészben mérhetik, késő estére pedig 11 és 16 fok közé hűl a levegő.

A légmozgás több helyen is felélénkül: szombaton a keleti országrészben az északkeleti szél, vasárnap pedig az Észak-Dunántúlon, különösen Sopron térségében várhatók erős déli, délkeleti széllökések.

Bár a friss levegő és a tiszta égbolt alapvetően kedvező hatású, a hűvös éjszakákat követő gyors nappali felmelegedés próbára teszi a szervezet alkalmazkodóképességét.

Az időjárás-változásra érzékenyeknél ez a fokozott terhelés különféle panaszokat válthat ki. A hétvégén sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, szédülés, bizonytalanságérzet vagy mellkasi diszkomfort. A mindennapokat emellett a vérnyomás hirtelen ingadozása is megnehezítheti.

Noha klasszikus értelemben vett időjárási front nem vonul át felettünk, a gyors felmelegedés melegfront jellegű tüneteket idéz elő. Ez a hatás különösen a nap első felében lehet erőteljes, és felerősítheti a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat. A reumás panaszokkal élők és a frissen műtöttek állapota emiatt átmenetileg romolhat. Éppen ezért számukra a hétvégén kíméletesebb életmód és több pihenés javasolt.
07:45
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Pénzcentrum  |  2026. május 2. 06:01
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 21:00
Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között
Agrárszektor  |  2026. május 2. 06:01
Meglepő élelmiszerek árasztják el a magyar boltokat: itt a bizarr lista
