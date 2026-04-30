Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 30.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 30.

Névnap

Katalin, Kitti

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.61 Ft

CHF: 397.03 Ft

GBP: 423.29 Ft

USD: 314.41 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 29.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 9, 11, 26, 31, 32



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 39 db

5-ös találat: 1836 db

4-es találat: 27392 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41730 Ft

MOL: 4044 Ft

RICHTER: 12770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.01: Nappali gomolyfelhő-képződésre, sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul.

2026.05.02: A Dunántúlon nagyrészt derült, napos idő várható, másutt nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok lesz a napsütés. Csapadék nem alakul ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 1, 7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 18, 23 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.04.29)

Akciók

