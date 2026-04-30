Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 30.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 30.)

Pénzcentrum
2026. április 30. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 30.

Névnap

Katalin, Kitti

Deviza árfolyam

EUR: 366.61 Ft
CHF: 397.03 Ft
GBP: 423.29 Ft
USD: 314.41 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 29.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 4, 9, 11, 26, 31, 32

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 39 db
5-ös találat: 1836 db
4-es találat: 27392 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41730 Ft
MOL: 4044 Ft
RICHTER: 12770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.01: Nappali gomolyfelhő-képződésre, sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?

2026.05.02: A Dunántúlon nagyrészt derült, napos idő várható, másutt nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok lesz a napsütés. Csapadék nem alakul ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 1, 7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 18, 23 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.04.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 29.
Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon
2026. április 29.
Fű alatt a te pénzeddel játszanak az árnyékbankok: lassan kibontakozó katasztrófa fenyegeti a megtakarításokat
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
