Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 29.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. április 29., szerda.
Névnap
Péter
Friss hírek
- Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
- Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
- Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
- Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
- Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
- Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Deviza árfolyam
EUR: 364 Ft
CHF: 394.06 Ft
GBP: 420.18 Ft
USD: 311.06 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41950 Ft
MOL: 4040 Ft
RICHTER: 12680 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.30: Napos idő ígérkezik kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szelet főként a keleti országrészben kísérik erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában -1 és +6 fok között alakul, de a szélcsendes északi tájakon erősebben is fagyhat. Délután 11, 16 fok valószínű.
2026.05.01: A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.04.28)
