Frankfurt, Németország - 2016. július 24.: Légi felvétel a Lufthansa legnagyobb csomópontjaként működő frankfurti repülőtéren (FRA) parkoló Lufthansa repülőgépekről.
Utazás

Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat

Pénzcentrum/MTI
2026. április 13. 12:18

Komoly fennakadásokat okoz a Lufthansa pilótáinak sztrájkja: számos budapesti járatot töröltek. A munkabeszüntetés hétfőn kezdődött, és kedden is folytatódik, így az utasoknak további kiesésekkel kell számolniuk. A járattörlések érintik mind az induló, mind az érkező gépeket. A sztrájk már a negyedik hasonló akció a légitársaságnál az elmúlt időszakban.

A Lufthansa pilótáinak sztrájkja miatt törölték a légitársaság hétfői budapesti járatait - olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapán.

A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45.kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, de a 8.30-as müncheni, a 10.55-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.30-as frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.35-ös frankfurti, a 23.30-as müncheni és a 23.40-es frankfurti járat már nem fog leszállni.

A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így a keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.
