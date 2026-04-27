Funicular a vasúti pályán készül mozogni a meredek dombon a Phra Nakhon Khiri történelmi parkban Phetchaburi, Thaiföldön
Utazás

Megszületett a jogerős döntés: 20 milliárdos szuperberuházás mentheti meg az ország legforgalmasabb hegyét

Pénzcentrum
2026. április 27. 19:32

Húsz éve húzódik a Gellért-hegyi sikló megépítése, de a megújuló Citadella miatti turisztikai nyomás egyre sürgetőbbé teszi a beruházást. A fejlesztő a közelmúltban pert nyert a fővárossal szemben. Így a projekt környezetvédelmi engedélye immár támadhatatlan. A fejlesztés új lendületet kaphat. A beruházó ugyanis komoly kompromisszumokra hajlandó a budapesti vezetéssel, fenntartható közlekedési alternatívát kínálva a túlzsúfolt hegy tehermentesítésére.

A Gellért-hegyre évente 3-4 millió turista látogat el. Ez a tömeg komoly közlekedési káoszt okoz a környéken. A szabálytalanul parkoló autók és a turistabuszok miatt gyakran ellehetetlenül a 27-es busz közlekedése is. A sikló erre a túlzsúfoltságra és a környezetszennyezésre nyújtana tartós megoldást. A tervek szerint az új kötélpályás rendszer óránként és irányonként 1150 fő szállítására lenne alkalmas. Ez a kapacitás bőven fedezné a felmerülő igényeket. A mintegy 20 milliárd forintos beruházás kivitelezése 13 hónapot venne igénybe. Ezt a munkát egy kelta földsánc miatt három hónapos régészeti feltárás előzné meg - számolt be a Portfolio.

A projekt előkészítése még 2004-ben indult. Számos tulajdonosi és jogi átalakulás után a beruházó Gellérthegyi Sikló Kft. jelenleg 75 százalékban magánbefektetők, 25 százalékban pedig a fővárosi tulajdonú BKK birtokában van. A magánbefektetői hányadon belül Kreinbacher József folyamatosan vásárolja ki a többi tulajdonost. Bár a fejlesztés 2020-ban egy határozattal kormányzati támogatást is kapott, ez paradox módon inkább visszavetette az ügyet. A lépés ugyanis kiélezte a konfliktust a Fővárosi Önkormányzattal.

A főváros több ponton is megtámadta a beruházás megszerzett engedélyeit. Ezek között volt az építési, az út- és vasúthatósági, valamint a környezetvédelmi engedély is. Walton Imre, a projekt ügyvezetője azonban bejelentette, hogy egy négy évig tartó pereskedés a végéhez ért. A beruházó jogerősen is megnyerte a környezetvédelmi engedély körüli eljárásjogi vitát. Így a dokumentum immár érvényes és támadhatatlan. Budapest vezetése ugyanakkor továbbra is feltételekhez köti a projekt támogatását. Elvárják többek között a látkép és a természetvédelmi területek megóvását, valamint a mértéktartó építkezést. Emellett követelik a turistabuszok kitiltását, és azt is, hogy a jegybevételekből származó hasznot a Gellért-hegyi közpark fenntartására fordítsák.

A beruházó cég hangsúlyozza, hogy nyitott az együttműködésre. A főváros több elvárásának már jelenleg is megfelelnek. A természetvédelmi előírások kapcsán a legutóbbi vizsgálatok alapján 94 fát kellene kivágni, amelyek közül 35 már elhalt példány. Cserébe viszont közel 900 új fát ültetnének el. Kreinbacher József belépésével a cég módosította pénzügyi ajánlatát is. A korábbi megállapodásban rögzített havi 440 ezer forintos földhasználati díj helyett 500 millió forintos egyszeri befizetést, valamint évi 250 millió forintot ajánlottak fel a fővárosnak. Emellett rugalmasak az építkezés léptékét illetően. Lemondtak a korábban tervezett, de a városvezetés által kifogásolt kilátórámpa megépítéséről, mivel a Citadella felújításával ez a funkció már megoldódik. Walton Imre szerint a projekt jövője nagyban függ az új kormányzati döntésektől is. Ugyanakkor Vitézy Dávid szakmai szerepvállalása bizakodásra ad okot. Ő ugyanis korábban többször egyértelműsítette: a sikló megépítése jelenti az egyetlen fenntartható közlekedési megoldást a Gellért-hegyen.

Címlapkép: Getty Images
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

