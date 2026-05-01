Eleged van a nyaralók hadából? Mutatjuk a legnépszerűbb nagyvárosok titkos oázisait, ahová csak a helyiek járnak
A The Guardian olvasói megosztották kedvenc, kevésbé ismert európai városnegyedeiket. Ezek a helyek a turisták elől többnyire rejtve maradnak, mégis a helyi élet legjavát kínálják. Az ajánlások Berlintől Stockholmig terjednek, és egy dologban mind megegyeznek: érdemes letérni a kitaposott ösvényekről.
- Berlin Neukölln kerületében a Maybachufer környéke multikulturális piaci hangulatával vonzza a látogatókat. Kedden és pénteken tartják a vegyespiaci napokat a Landwehrkanal mentén. Kéthetente vasárnap pedig bolhapiac várja az alkudozókat. Az igazi berlini ritmust egy, a csatorna partján és az Admiralbrücke öntöttvas hídja mellett eltöltött délután adja meg, amelyet egy döner kebab és néhány söröző bejárása koronáz meg.
- Glasgow gyakran mellőzött negyede, a Gorbals meglepően gazdag történelemmel és rejtett kincsekkel büszkélkedhet. A Southern Necropolis temetőt önkéntesek gondozzák odaadóan. Az utcákat köztéri szobrok és falfestmények teszik egyedivé. Ezek közé tartozik a The Gatekeeper is, amely az Egyesült Királyság egyik ritka, állandó függesztett köztéri alkotása. A nemrég felújított Citizens Theatre viktoriánus nézőtere önmagában is megér egy látogatást, akárcsak az ország legrégebbi fennmaradt színpadtechnikája.
- Róma történelmi központjától kissé távolabb fekszik a Coppedè negyed. Nevét Gino Coppedè építészről kapta, aki az 1910-es és 1920-as években álmodta meg ezt a stíluskavalkádot. A szecessziós, art deco és középkori elemeket ötvöző épületek szinte Gaudít idéző hangulatot teremtenek. A Piazza Mincióra kifutó csendes utcák villamossal vagy busszal könnyen elérhetők, mégis alig akad arrafelé turista.
- Ljubljanában az egykori Metelkova laktanyakomplexum a szlovén utcai művészet és az ellenkultúra fellegvárává vált. Nappal graffitik, műtermek és galériák, éjszaka pedig különleges bárok és egy befogadó közösség várja a látogatókat.
- Zágráb belvárosának közelében a Tuškanac negyed hasonló kontrasztot kínál. Az Ilica főutcáról letérve hirtelen csendes, fás lejtőkön találjuk magunkat. Omladozó villák és a Britanski trg vasárnapi régiségpiaca fogad minket, ahol a jugoszláv nosztalgia szinte kézzel fogható.
- A holland közlekedés hatékonyságát dicséri, hogy Haarlem mindössze tizenöt perces vonatúttal elérhető Amszterdamból. Itt macskaköves utcák és a De Adriaan szélmalom várja az érdeklődőket. A lelkes önkéntesek által vezetett túra a nagy múzeumok belépőinek töredékéért ad ízelítőt a holland társadalomtörténetből.
- Brüsszelben az Ixelles negyed a szecessziós építészettől kezdve a barátságos multikulturális vendéglátásig mindent kínál. A frissen felújított Maison Hannon már látogatható, míg az Ixelles Múzeum újranyitását 2027 márciusára tervezik.
- Stockholm Birkastan negyedében, a Szent Erik tér metrómegállójából kilépve a látogató mintha egy kora huszadik századi Strindberg-darabba csöppenne. Macskakövek, fatornácos házak, vintage boltok és a Rörstrandsgatan hangulatos kávézói fogadják az érkezőket. Itt a hagyományos svéd kávészünet sokkal tovább tart a megszokottnál.
- Kölnben a Belga negyed kínál hasonló menedéket a dóm környéki tömegek elől. A kerület vonzerejét a szecessziós bérpaloták, a független dizájnboltok és a Brüsseler Platz teraszai adják.
