Ráckeve, 2018. szeptember 27.Lakóépületek és nyaralók sora természeti környezetben a Ráckevei Duna (másképpen Ráckevei-Soroksári-Duna) balpartján.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Otthon

Megállíthatatlan a Tisza – és most nem a pártra gondolunk

Pénzcentrum
2026. május 2. 16:24

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet. A visszaesés azonban eltérő mértékű a különböző nyaralórégiókban: a Tisza-tónál öt év alatt 31 százalékkal, a Velencei-tónál 36 százalékkal mérséklődött az érdeklődés - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

A hosszú távú trendeket nézve jelentős átalakuláson ment keresztül a nyaralóövezetek lakóingatlanpiaca. Öt évvel a koronavírus-járvány idején csúcsra futott a kereslet, amely azóta jelentősen csökkent. Az ingatlan.com friss, nyaralószezon közeledtének apropóján készült elemzése az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adait vizsgálva bemutatja az éves és ötéves változásokat is. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon, ám a különböző üdülőövezetek teljesen eltérő pályán mozognak.

Az ingatlan.com adatai szerint a Balaton-parti településeken 2021 és 2026 között közel 59 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés az év első négy hónapjában, éves szinten pedig 12 százalékos visszaesés látható. 2025 elején megfigyelhető volt egy keresleti korrekció is, de mostanra már kijelenthető, hogy ez nem minden térségben jelentett tartós fordulatot. A tavalyi élénkülésben szerepet játszhatott a kiugró hozamú magyar állampapírokból kiszálló befektetők megjelenése az üdülőövezetekben

Lendületben a Tisza-tó - kettős hatás a Velencei-tó partján

A Tisza-tavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé vált. Bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest, a visszaesés jóval kisebb volt, mint a Balatonnál: 2021 és 2026 között csupán 31 százalékkal mérséklődött a telefonos érdeklődések száma. Éves összevetésben 8 százalékos csökkenés látszik, ami szintén visszafogottabb, mint a Balaton-parti településeké.

A térségen belül Tiszafüred teljesítménye emelkedik ki. A településen öt év alatt 35 százalékkal, 2025-höz képest pedig 23 százalékkal nőtt a kereslet. Tiszafüred a kínálati oldalon is a Tisza-tó legfontosabb piaca: 232 lakóingatlan és nyaraló szerepelt a kínálatban, 499 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.

A Tisza-tó környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval kedvezőbb árszintet képvisel a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz képest. Abádszalókon 128 eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, 356 ezer forintos négyzetméteráron, Poroszlón pedig 105 ingatlan közül válogathattak a vevők, 400 ezer forintos átlagáron. A legalacsonyabb árszint Tiszaderzsen jelent meg, ahol 133 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

A Velencei-tónál öt év alatt 36 százalékkal csökkent a kereslet, éves összevetésben viszont lényegében stagnálás látható, ami stabil keresletet tükröz. 2025-höz képest mindössze 1 százalékkal mérséklődött a telefonhívások száma, ami stabil keresletet tükröz. Gárdonyban éves alapon már 5 százalékos növekedés látszik, míg Velencén 9 százalékkal csökkent a kereslet. Gárdonyban 349 lakóingatlan szerepel a kínálatban, 931 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, Velencén pedig 260 ingatlan, átlagosan alig több mint 1 millió forintos fajlagos árszinten.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a Tisza-tó kedvezőbb helyzete elsősorban a kedvezőbb árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható.

„A Tisza-tó sok vevő számára még elérhetőbb alternatívát jelent a Balatonhoz képest. A kereslet ugyan itt is visszaesett a covid-időszak csúcsához képest, de jóval kisebb mértékben, Tiszafüred pedig kifejezetten erősödni tudott. Ez arra utal, hogy a térség már nem csupán olcsóbb helyettesítője a nagyobb tavaknak, hanem önálló nyaralópiaci célpontként is egyre fontosabb.” 

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem.

A szakember szerint a Velencei-tó környékén megfigyelhető stabil keresleti szint leginkább annak köszönhető, hogy a tó partja már nem csupán üdülőövezet, hanem a budapesti és székesfehérvári agglomeráció szerves része. „Ezért a vevők egy része állandó lakhelynek alkalmas ingatlanokat keres ezeken a településeken.” – tette hozzá az ingatlan.com szakembere.

A Balatonon kevesebb a vevő, de az árak a magasban maradtak

A Balaton továbbra is a hazai nyaralópiac legnagyobb értékű térsége, de az elmúlt öt évben itt volt az egyik legerősebb keresleti korrekció. A déli parton 62 százalékkal, az északi parton 57 százalékkal csökkent a kereslet 2021 és 2026 között az év első négy hónapjában. Éves összevetésben a déli parton 17 százalékos, az északi parton 10 százalékos visszaesés történt.

A kisebb vevői nyomás ellenére a Balaton árazása továbbra is prémiumszintet mutat. Somogy vármegye déli-partot lefedő Balaton-parti településein 1,2 millió forint, Veszprém vármegye partmenti településein 1,21 millió forint az átlagos négyzetméterár. Zala balatoni térsége ennél alacsonyabb árszintet képvisel, ott 899 ezer forint az átlag.

  • A déli part legnagyobb piaca Siófok, ahol 2311 eladó lakóingatlan szerepel a kínálatban, 1,27 millió forintos átlagos négyzetméterárral.
  • Balatonlellén 480 ingatlan elérhető, 1,3 millió forintos átlagáron,
  • Zamárdiban pedig 408 lakóingatlan szerepel a piacon 1,4 millió forintos négyzetméterárral.
  • A legdrágább somogyi települések között Balatonszemes áll az élen 1,55 millió forinttal,
  • Szántódon 1,5 millió,
  • Balatonőszödön 1,4 millió forint az átlagos négyzetméterár.
  • Az északi parton Tihany továbbra is külön kategória 1,84 millió forintos átlagos négyzetméterárral.
  • Balatonfüreden 900 ingatlan szerepel a kínálatban, 1,5 millió forintos átlagárral,
  • Balatonalmádiban pedig 563 eladó lakóingatlan érhető el, 1,16 millió forintos négyzetméteráron.

A kedvezőbb árszintű települések közé tartozik például

  • Balatonfőkajár 696 ezer,
  • Dörgicse 722 ezer, i
  • lletve Badacsonytördemic 747 ezer forintos átlagárral.

Balogh László szerint a Balatonon már nem a korábbi gyors drágulás határozza meg a piacot, hanem a magas árszint stabilizálódása. „A Balaton továbbra is a nyaralópiac legfontosabb és legértékállóbb térsége, de a drágulás tempója lassult. A legfelkapottabb települések továbbra is erős árszintet mutatnak, miközben a nagyobb kínálat több alkulehetőséget és megfontoltabb vevői döntéseket hozhat.”

Címlapfotó: Jászai Csaba, MTI/MTVA
#otthon #Balaton #ingatlan #nyaraló #lakáspiac #ingatlanpiac #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak #velencei-tó #tisza-tó

