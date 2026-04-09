Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár

Sok magyar számára még mindig az autó jelenti a legkényelmesebb utat a horvát tengerpartra, 2026-ban azonban már könnyen sokkoló lehet a végszámla: a benzin, az autópályadíjak és az egyéb rejtett költségek együtt súlyos magasságokba is tolhatják egy egyszerű Budapest-Adria oda-vissza út árát.

A horvát tengerpart továbbra is az egyik legnépszerűbb nyári úti cél a magyar autósok körében. A közvetlen elérhetőség és a rugalmasság miatt sokan választják az autós utazást, amikor Horvátország felé veszik az irányt. 2026-ban azonban a költségek már messze nem olyan egyértelműek, mint korábban: a teljes út ára könnyen meglepheti az utazókat.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utazók kizárólag az üzemanyagárakkal kalkulálnak. Bár ez fontos tényező, önmagában nem ad teljes képet.

Egy Budapest-tengerpart út esetében több, egymással összeadódó költségelemmel kell számolni.

A végösszeg szempontjából legalább ilyen fontosak az autópályadíjak és az egyéb járulékos költségek.

Autóval az adriára: mennyibe kerül az üzemanyag?

2026 áprilisában Magyarországon a benzin védett ára 595 Ft/liter, a gázolajé 615 Ft/liter. Horvátországban a benzin ára körülbelül 1,66 euró/liter (azaz kb. 644 Ft), a dízel pedig 1,85 euró/liter (kb. 718 Ft). Egy átlagos személyautóval számolva a Budapest-Split távolság oda-vissza kb. 1 800 kilométer. Számoljunk átlagfogyasztásnak 7,5 litert 100 kilométeren.

Azaz a teljes üzemanyagigény nagyjából 135 liter benzin. Számoljunk vegyes tankolással, 50-60 liter itthon, illetve Horvátországban 75-85 liter üzemanyaggal. Így 88 000 és 95 000 forint közötti összegre jönne ki a tankolás. Ez már önmagában jelentős tétel.

Autópályadíjak 2026-ban: mennyibe kerül lemenni a tengerhez?

Magyarországon a személyautók számára a 10 napos autópálya-matrica ára 6 900 Ft, míg a havi matrica 11 170 Ft.

Érdemes okosan választani! Ha a nyaralás hossza meghaladja a 10 napot, jobban megéri a havi matricát megvenni.

Horvátországban az autópályák fizetőkapus rendszerben működnek. A Budapest-Split út szakaszai:

Gorican - Zagreb: 6,40 euró

Zagreb - Split: 26,40 euró

Ez egy irányban összesen 32,80 €, oda-vissza pedig 65,60 €, ami nagyjából 26 ezer forintot jelent. Azaz érdemes bő 37 ezer forinttal kalkulálni az autópályaköltséget.

Azaz üzemanyaggal és autópályadíjakkal együtt akár 130 ezer forintba is kerülhet eljutni Budapestről Splitbe.

A teljes utazási költséget tovább növelhetik olyan tételek, mint:

parkolás a tengerparti városokban

dugók miatti többletfogyasztás és időveszteség

A kompot se felejtsd!

A fentiek mellett érdemes még a kompozás költségeivel is számolni, ha a kedveltebb szigetek valamelyikén foglalunk szállást. Például a Kvarner-öböl egyik legkedveltebb célpontja, a Rab-sziget felé tartva a Stinica-Mišnjak vonalon egy felnőtt jegy ára 5 euró (kb. 1880 Ft), míg egy normál személyautó átvitele 17,50 euróba (kb. 6580 Ft) kerül egy irányba. Ez azt jelenti, hogy egy kétgyermekes család (3-12 év közötti gyerekekkel) körülbelül 32,50 euróért (kb. 12 220 Ft) hajózhat át a szigetre. Hasonló árkategóriában mozog a Cres és Lošinj szigetére tartó Valbiska-Merag járat is: itt a felnőtt jegy 4,40 euró (kb. 1655 Ft), az autó pedig 19,90 euró (kb. 7480 Ft), így a családoknak nagyjából 33 eurós (kb. 12 410 Ft) kiadással kell számolniuk alkalmanként.

Délre haladva a költségek is emelkednek, különösen a Splitből induló járatok esetében. A Brač-szigetre (Split-Supetar) tartó komp főszezoni ára felnőttenként 6,50 euró (kb. 2445 Ft), az autóért pedig 26,10 eurót (kb. 9815 Ft) kérnek, ami egy négytagú családnak összesen 45,60 eurós (kb. 17 145 Ft) tételt jelent. Még ennél is mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha a napsütötte Hvar-szigetet választjuk: a Split–Stari Grad vonalon a felnőtt jegy 8,40 euró (kb. 3160 Ft), a kocsi ára pedig már 47,60 euró (kb. 17 900 Ft), így a teljes családi átkelés egy irányba meghaladja a 72 eurót (kb. 27 070 Ft). Éppen ezért sokan választják a délebbre fekvő Drvenik kikötőjét, ahol a rövidebb út miatt a személyjegy csupán 3,50 euró (kb. 1315 Ft), az autó ára pedig mindössze 18 euró (kb. 6770 Ft) körül alakul.

A távolabbi vagy különlegesebb szigeteknél is érdemes előre számolni: a Vis-szigetre tartó hosszabb út egy családnak már 82 euróba (kb. 30 830 Ft) kerül (autó: 52 euró/kb. 19 550 Ft, felnőtt: 10 euró/kb. 3760 Ft), míg a Zadar környéki Dugi Otokra (Brbinj) 47,70 euróért (kb. 17 935 Ft) juthat el egy négytagú társaság. A Pelješac-félszigetről induló rövid, 15 perces átkelés Korčulára viszont kifejezetten baráti: a felnőtt jegy 4,40 euró (kb. 1655 Ft), az autó pedig csupán 16,20 euró (kb. 6090 Ft), ami a legalacsonyabbak közé tartozik a népszerű célpontok körében.

A költségek tervezésekor ne feledjük, hogy a 3 év alatti gyermekek mindenhol ingyen utaznak, a 3 és 12 év közöttieknek pedig 50%-os kedvezmény jár. Fontos figyelmeztetés a tetőboxszal utazóknak: ha az autó magassága a csomagokkal együtt meghaladja a 2 métert, a járműre vonatkozó díj szinte minden vonalon drasztikusan, gyakran a másfélszeresére emelkedik.

A jegyeket 2026-ban is kényelmesen megvehetjük online a Jadrolinija felületein, de ez továbbra sem jelent időpontfoglalást, így a főszezoni szombatokon érdemes legalább 1,5-2 órával az indulás előtt beállni a kikötői sorba.

Természetesen azoknak sem kell lemondaniuk a szigeti élményről, akik ódzkodnak a menetrendektől és a kikötői várakozástól, hiszen Horvátország több népszerű szigete is közvetlen hídkapcsolattal rendelkezik a szárazfölddel.

A magyar utazók abszolút kedvence Krk-sziget, ahol a monumentális Krk-híd (Krčki most) biztosítja a gyors átjutást, ráadásul az átkelés már évek óta teljesen díjmentes.

Hasonlóan népszerű a „holdbéli tájairól” és gasztronómiájáról híres Pag-sziget, amelyet déli irányból a Paški most köt össze a partvidékkel, de a magyarok körében rendkívül kedvelt, apartmanokkal teli Vir-sziget is ingyenesen használható hídon érhető el.

A kisebb, vadregényesebb Murter-szigetre Tisnónál vezet át egy rövid, naponta kétszer felnyitható híd,

míg a Trogir tőszomszédságában fekvő Čiovo-szigetre már két modern átkelő is segít eljutni.

Megéri autóval menni Horvátországba 2026-ban?

Az autós utazás továbbra is kényelmes és rugalmas megoldás, különösen családok vagy több csomaggal utazók számára. Ugyanakkor 2026-ban a teljes költség már olyan szintre emelkedett, ahol érdemes előre számolni.

Aki csak az üzemanyagárakat nézi, könnyen alábecsüli a végösszeget. A horvát tengerpartra vezető út valódi költsége ugyanis nem egyetlen tételből áll - hanem több, egymásra rakódó kiadásból.