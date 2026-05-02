Brutális bántalmazásáról vallott a 24.hu főszerkesztője: "12 órát töltöttem a traumatológián"

Világos nappal, egy budapesti trolimegállóban, minden előzmény nélküli, brutális támadás érte Pető Pétert. A 24.hu vezetője a bántalmazás következtében többszörös arc- és koponyacsonttörést szenvedett. Az esetről maga az újságíró számolt be saját cikkében.

"Hétfő este, valamivel hét óra után, még világosban várakozott a 75-ös trolira a Dózsa György úti megállóban" - kezdi beszámolóját Pető Péter.

Az újságíró békésen állt, egyik kezében egy könyvvel, a másikban telefonnal - áll az elbeszélésben. Majd –mint mondja –, A nyugodt várakozást hirtelen kiáltozás törte meg. Amikor felnézett, már csak egy felé lendülő öklöt és a támadó szemében lévő elképesztő indulatot látta – fogalmaz Pető.

Ez az egyetlen, váratlan ütés azonnal több csontot is eltört az arcomban. Magatehetetlenül zuhantam a földre, ahol a férfi még teljes erejéből belém is rúgott. Fekve segítségért és rendőrért kiáltottam. Közben az arcom annyira feldagadt, hogy már a látásomat is zavarta. A támadás pillanataiban a környezetem teljesen leblokkolt. Senki sem lépett közbe, ami a váratlan sokkhatás ismeretében utólag érthető.

– ecsetelte a történteket.

A bántalmazó végül ugyanolyan hirtelen, minden átmenet nélkül hagyta abba a verést, ahogyan elkezdte. Visszasétált a közeli irodaház melletti füves részre, ahol a csomagjait tartotta.

Az újságíró fizikai sérülései súlyosak, a műtétet viszont sikerült elkerülnie – jegyzi meg a cikkben. Az ambuláns lap diagnózisa szerint a koponya és az arccsontok többszörös törését, valamint horzsolásokat szenvedett el

A Honvédkórház traumatológiáján tizenkét órát töltött el, mielőtt kézhez kapta a leleteket. Mint Pető Péter leírta: "Különös és megterhelő élmény volt hajnalban, a CT-eredményekre várva megtenni a rendőrségi vallomást." A legmegrázóbb mégis egy hirtelen felismerés volt. Egy átlagos belvárosi megállóban az ember váratlanul szembesülhet a puszta, oktalan erőszakkal – tette hozzá a cikkben.

Címlapfotó: MTI/Bodnár Boglárka