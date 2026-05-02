Brutális bántalmazásáról vallott a 24.hu főszerkesztője: 12 órát töltöttem a traumatológián
Szórakozás

Brutális bántalmazásáról vallott a 24.hu főszerkesztője: "12 órát töltöttem a traumatológián"

Pénzcentrum
2026. május 2. 14:30

Világos nappal, egy budapesti trolimegállóban, minden előzmény nélküli, brutális támadás érte Pető Pétert. A 24.hu vezetője a bántalmazás következtében többszörös arc- és koponyacsonttörést szenvedett. Az esetről maga az újságíró számolt be saját cikkében.

"Hétfő este, valamivel hét óra után, még világosban várakozott a 75-ös trolira a Dózsa György úti megállóban" - kezdi beszámolóját Pető Péter.

Az újságíró békésen állt, egyik kezében egy könyvvel, a másikban telefonnal - áll az elbeszélésben. Majd –mint mondja –,  A nyugodt várakozást hirtelen kiáltozás törte meg. Amikor felnézett, már csak egy felé lendülő öklöt és a támadó szemében lévő elképesztő indulatot látta – fogalmaz Pető.

Ez az egyetlen, váratlan ütés azonnal több csontot is eltört az arcomban. Magatehetetlenül zuhantam a földre, ahol a férfi még teljes erejéből belém is rúgott. Fekve segítségért és rendőrért kiáltottam. Közben az arcom annyira feldagadt, hogy már a látásomat is zavarta. A támadás pillanataiban a környezetem teljesen leblokkolt. Senki sem lépett közbe, ami a váratlan sokkhatás ismeretében utólag érthető.

– ecsetelte a történteket.

A bántalmazó végül ugyanolyan hirtelen, minden átmenet nélkül hagyta abba a verést, ahogyan elkezdte. Visszasétált a közeli irodaház melletti füves részre, ahol a csomagjait tartotta. 

Az újságíró fizikai sérülései súlyosak, a műtétet viszont sikerült elkerülnie – jegyzi meg a cikkben. Az ambuláns lap diagnózisa szerint a koponya és az arccsontok többszörös törését, valamint horzsolásokat szenvedett el

A Honvédkórház traumatológiáján tizenkét órát töltött el, mielőtt kézhez kapta a leleteket. Mint Pető Péter leírta: "Különös és megterhelő élmény volt hajnalban, a CT-eredményekre várva megtenni a rendőrségi vallomást." A legmegrázóbb mégis egy hirtelen felismerés volt. Egy átlagos belvárosi megállóban az ember váratlanul szembesülhet a puszta, oktalan erőszakkal – tette hozzá a cikkben.

Meghalt Erőss Anna

Meghalt Erőss Anna

1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

Elhunyt Sebő Ferenc

Elhunyt Sebő Ferenc

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző és népzenekutató. Ő

2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. május 2.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
Május 2.
A meztelenül kertészkedés világnapja
Május 2.
Labirintus világnap
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Pénzcentrum  |  2026. május 2. 14:00
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 13:29
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
Agrárszektor  |  2026. május 2. 14:01
Mit fogunk enni 2050-ben? Durva, mi várhat a magyarokra
