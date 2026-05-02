Noha klasszikus értelemben vett időjárási front nem vonul át felettünk, a gyors felmelegedés melegfront jellegű tüneteket idéz elő.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 2.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 2., szombat.
Névnap
Zsigmond
Friss hírek
- Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
- Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
- Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
- Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
- Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
- Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé
Deviza árfolyam
EUR: 364.71 Ft
CHF: 397.5 Ft
GBP: 422.28 Ft
USD: 309.9 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. május 1.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 11, 13, 16, 27
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 18 db
4-es találat: 35 db
3+2 találat: 33 db
3+1 találat: 859 db
2+2 találat: 778 db
3-as találat: 1667 db
1+2 találat: 3567 db
2+1 találat: 11927 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41600 Ft
MOL: 4136 Ft
RICHTER: 13070 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.03: Derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron körül meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
2026.05.04: Nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél a nyugati országrészben többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra általában 23, 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható. (2026.05.01)
