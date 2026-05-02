Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 2.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. május 2., szombat.

Névnap

Zsigmond

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.71 Ft

CHF: 397.5 Ft

GBP: 422.28 Ft

USD: 309.9 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. május 1.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 11, 13, 16, 27



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 18 db

4-es találat: 35 db

3+2 találat: 33 db

3+1 találat: 859 db

2+2 találat: 778 db

3-as találat: 1667 db

1+2 találat: 3567 db

2+1 találat: 11927 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft

MOL: 4136 Ft

RICHTER: 13070 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.03: Derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron körül meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.05.04: Nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél a nyugati országrészben többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra általában 23, 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.05.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!