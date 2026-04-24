A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata
Az Európai Unió egy új, olcsóbb üzemanyag, az E20-as benzin bevezetését tervezi a magas árak letörése érdekében. A 20 százalék bioetanolt tartalmazó keverék literenkénti ára ugyan alacsonyabb lehet, azonban növeli a járművek fogyasztását. Emellett környezetvédelmi haszna is vitatott, a régebbi autókban pedig komoly károkat okozhat.
A drasztikus üzemanyag-drágulás miatt az Európai Bizottság aktívan keresi az alternatív megoldásokat. Egy, az Európai Parlament képviselőinek küldött levélből kiderült, hogy a testület komolyan vizsgálja az E20-as benzin uniós szintű bevezetését - írja a Spiegel.
A már széles körben használt E10-eshez hasonlóan ez az üzemanyag is bioetanolt tartalmaz, de 10 helyett már 20 százalékos arányban. A magasabb etanoltartalom lehetővé teszi a benzin árának mérséklését. Ugyanakkor az alacsonyabb energiasűrűség miatt a járművek fogyasztása nagyjából 6-10 százalékkal megnőhet a hagyományos üzemanyagokhoz képest. Ez a többletfogyasztás némileg csökkenti az árelőnyt.
A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében. Ráadásul új infrastruktúra kiépítése nélkül lehetne bevezetni. Bár a bioüzemanyagokat a kisebb fosszilisenergia-igény miatt sokan klímabarátnak tartják, valós környezetvédelmi hasznuk megosztja a szakértőket. A hatékonyság ugyanis nagyban függ az etanol előállításához használt növények származási helyétől és termesztési módjától.
Ahhoz, hogy az E20 Európa-szerte a benzinkutakra kerülhessen, először módosítani kellene a vonatkozó uniós üzemanyag-minőségi irányelvet. Jelenleg csupán Németországban, néhány magánkézben lévő benzinkúton kísérleteznek vele.
A legnagyobb problémát az üzemanyag járművekre gyakorolt hatása jelenti. Míg a modern, főként 2020 után gyártott motorok többségét már felkészítették az E20-as benzin fogadására, a régebbi autók esetében komoly kockázattal jár a tankolása.
Ezeknél a modelleknél a magasabb etanoltartalom károsíthatja a gumitömítéseket és az üzemanyag-vezetékeket. Emiatt az autósok jelentős része egyelőre fenntartásokkal kezeli az új alternatívát.
A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentős, aktív kereskedés mellett erős hetet zárt az országgyűlési választásokat követően
Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Ide jutottunk: sok magyar a jéghideg lakása helyett éjszakázott hajléktalanszállón az idei kemény télen
A hajléktalanok mellett immár energiaszegénységben élők is kénytelenek voltak a krízispontokra menekülni, akik a saját otthonukat nem tudták kifűteni.
Váratlanul tűntek el súlyos százezrek a magyarok bankszámláiról: egy bizonyos kártyatípus okozta a zűrzavart
Rendszerhiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy-egy bankkártyás vásárlást követően.
Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek
Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát.
Teljesen felborulhat a magyar tőzsde a Tisza Párt győzelme után: erre számíthatunk a legfontosabb papíroknál
A Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelmével új korszak kezdődik a hazai tőkepiacon.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal.
Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya.
Mennyibe kerül a végső búcsú 2026-ban? Tételesen kiszámoltuk a koporsós, az urnás és a szórásos temetés árak alakulását, mutatjuk a részleteket!
A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
