2026. április 24. péntek György
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Petrol pump filling fuel nozzle in gas station. Fuel dispenser machine. Refuel fill up with petrol gasoline. Petrol industry and service. Petrol price and oil crisis concept. Petroleum oil industry.
Megtakarítás

Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata

Pénzcentrum
2026. április 24. 09:11

Az Európai Unió egy új, olcsóbb üzemanyag, az E20-as benzin bevezetését tervezi a magas árak letörése érdekében. A 20 százalék bioetanolt tartalmazó keverék literenkénti ára ugyan alacsonyabb lehet, azonban növeli a járművek fogyasztását. Emellett környezetvédelmi haszna is vitatott, a régebbi autókban pedig komoly károkat okozhat.

A drasztikus üzemanyag-drágulás miatt az Európai Bizottság aktívan keresi az alternatív megoldásokat. Egy, az Európai Parlament képviselőinek küldött levélből kiderült, hogy a testület komolyan vizsgálja az E20-as benzin uniós szintű bevezetését - írja a Spiegel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A már széles körben használt E10-eshez hasonlóan ez az üzemanyag is bioetanolt tartalmaz, de 10 helyett már 20 százalékos arányban. A magasabb etanoltartalom lehetővé teszi a benzin árának mérséklését. Ugyanakkor az alacsonyabb energiasűrűség miatt a járművek fogyasztása nagyjából 6-10 százalékkal megnőhet a hagyományos üzemanyagokhoz képest. Ez a többletfogyasztás némileg csökkenti az árelőnyt.

A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében. Ráadásul új infrastruktúra kiépítése nélkül lehetne bevezetni. Bár a bioüzemanyagokat a kisebb fosszilisenergia-igény miatt sokan klímabarátnak tartják, valós környezetvédelmi hasznuk megosztja a szakértőket. A hatékonyság ugyanis nagyban függ az etanol előállításához használt növények származási helyétől és termesztési módjától.

Ahhoz, hogy az E20 Európa-szerte a benzinkutakra kerülhessen, először módosítani kellene a vonatkozó uniós üzemanyag-minőségi irányelvet. Jelenleg csupán Németországban, néhány magánkézben lévő benzinkúton kísérleteznek vele.

A legnagyobb problémát az üzemanyag járművekre gyakorolt hatása jelenti. Míg a modern, főként 2020 után gyártott motorok többségét már felkészítették az E20-as benzin fogadására, a régebbi autók esetében komoly kockázattal jár a tankolása.

Ezeknél a modelleknél a magasabb etanoltartalom károsíthatja a gumitömítéseket és az üzemanyag-vezetékeket. Emiatt az autósok jelentős része egyelőre fenntartásokkal kezeli az új alternatívát.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #európai parlament #üzemanyag #megtakarítás #európai bizottság #eu #benzinár #környezetvédelem #benzinár emelkedés #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:44
09:22
09:11
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Terhelés
A számlatulajdonos megbízza bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Ha a szerződés "egyszerű átutalást" említ, az alatt átutalási megbízást (terhelést) kell érteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
