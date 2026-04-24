Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata

Az Európai Unió egy új, olcsóbb üzemanyag, az E20-as benzin bevezetését tervezi a magas árak letörése érdekében. A 20 százalék bioetanolt tartalmazó keverék literenkénti ára ugyan alacsonyabb lehet, azonban növeli a járművek fogyasztását. Emellett környezetvédelmi haszna is vitatott, a régebbi autókban pedig komoly károkat okozhat.

A drasztikus üzemanyag-drágulás miatt az Európai Bizottság aktívan keresi az alternatív megoldásokat. Egy, az Európai Parlament képviselőinek küldött levélből kiderült, hogy a testület komolyan vizsgálja az E20-as benzin uniós szintű bevezetését - írja a Spiegel.

A már széles körben használt E10-eshez hasonlóan ez az üzemanyag is bioetanolt tartalmaz, de 10 helyett már 20 százalékos arányban. A magasabb etanoltartalom lehetővé teszi a benzin árának mérséklését. Ugyanakkor az alacsonyabb energiasűrűség miatt a járművek fogyasztása nagyjából 6-10 százalékkal megnőhet a hagyományos üzemanyagokhoz képest. Ez a többletfogyasztás némileg csökkenti az árelőnyt.

A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében. Ráadásul új infrastruktúra kiépítése nélkül lehetne bevezetni. Bár a bioüzemanyagokat a kisebb fosszilisenergia-igény miatt sokan klímabarátnak tartják, valós környezetvédelmi hasznuk megosztja a szakértőket. A hatékonyság ugyanis nagyban függ az etanol előállításához használt növények származási helyétől és termesztési módjától.

Ahhoz, hogy az E20 Európa-szerte a benzinkutakra kerülhessen, először módosítani kellene a vonatkozó uniós üzemanyag-minőségi irányelvet. Jelenleg csupán Németországban, néhány magánkézben lévő benzinkúton kísérleteznek vele.

A legnagyobb problémát az üzemanyag járművekre gyakorolt hatása jelenti. Míg a modern, főként 2020 után gyártott motorok többségét már felkészítették az E20-as benzin fogadására, a régebbi autók esetében komoly kockázattal jár a tankolása.

Ezeknél a modelleknél a magasabb etanoltartalom károsíthatja a gumitömítéseket és az üzemanyag-vezetékeket. Emiatt az autósok jelentős része egyelőre fenntartásokkal kezeli az új alternatívát.