Ma is térdre rogyott a MÁV: felsővezeték-hiba miatt kimaradó járatokra, késésekre kell számítani több fővonalon

A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben, ezért kimaradó járatokra, pótlóbuszos átszállásra és késésekre kell számítani a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba fővonalon - közölte a MÁV-csoport csütörtök reggel.

Csaknem húsz MÁVBusz már reggel óta segíti a közlekedést, illetve az ország távolabbi részeiről további buszokat irányítottak át, azok kora délelőttig folyamatosan állnak forgalomba.

A szakemberek már dolgoznak a megrongálódott felsővezeték helyreállításán, várhatóan a kora délutáni órákban indulhat újra a közlekedés Szajol állomáson - írták.