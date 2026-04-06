Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 6.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. április 6., hétfő.
Névnap
Vilmos, Bíborka
Friss hírek
- Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
- Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
- Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
- Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
- Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
- Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Deviza árfolyam
EUR: 384.86 Ft
CHF: 417.23 Ft
GBP: 441.31 Ft
USD: 333.86 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 2.
A Hatoslottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:
13, 18, 21, 25, 37, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 29 db
4-es találat: 1667 db
3-as találat: 23453 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36810 Ft
MOL: 3946 Ft
RICHTER: 12150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.07: A felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, általában derült, napos időben lesz részünk, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem várható. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. A csúcsérték 14, 19 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
2026.04.08: Nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést. Csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.04.05)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Súlyos eurókat bukhat, aki ezt benézi: alig ismert trükkökkel utazhatunk gombokért a népszerű mediterrán országba
Némi tervezéssel és helyi ismeretekkel a csizma alakú ország felfedezése meglepően kedvező áron is megvalósítható.
Fájdalmas véget ér a nyárias meleg: brutális hidegfront teszi tönkre a tavaszi szünet hátralévő részét
A húsvéti nyárias időjárást követően drasztikus lehűlés veszi kezdetét a tavaszi szünet hátralévő részében.
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén.
A Pénzcentrum 2026. április 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kinti programot tervezel húsvétkor? Most futott be a friss jelentés, erre mindenképpen figyelned kell
Húsvétvasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, nagyobb csapadék sem várható.
A Pénzcentrum 2026. április 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Erzsébet híd mosásával veszi kezdetét a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának tavaszi hídmosási programja.
A Pénzcentrum 2026. április 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Letarolta a háború a világ egyik legvonzóbb turistaparadicsomát: elképesztő tempóban ürülnek ki a szállodák
Dubajban az éttermek bevételei akár 80 százalékkal is visszaestek, a szállodák kihasználtsága pedig a megszokott töredékére zuhant.
Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel
Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki.
A húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi iskolaszünet idején jelentősen módosul a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje.
Miskolc a harmadik magyar nagyváros, ahol országbérlettel lehet majd utazni a helyi járatokon.
A Pénzcentrum 2026. április 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lezuhant egy orosz katonai szállítórepülőgép az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten.
A Pénzcentrum 2026. április 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.
A Pénzcentrum 2026. március 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig.