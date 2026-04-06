2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 6.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 6.)

Pénzcentrum
2026. április 6. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. április 6., hétfő.

Névnap

Vilmos, Bíborka

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.86 Ft
CHF: 417.23 Ft
GBP: 441.31 Ft
USD: 333.86 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 2.
A Hatoslottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:
13, 18, 21, 25, 37, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 29 db
4-es találat: 1667 db
3-as találat: 23453 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36810 Ft
MOL: 3946 Ft
RICHTER: 12150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.07: A felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, általában derült, napos időben lesz részünk, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem várható. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. A csúcsérték 14, 19 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.04.08: Nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést. Csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.04.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
06:02
20:27
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
2 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
6 napja
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
1 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 06:02
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Agrárszektor  |  2026. április 6. 05:59
Csodaszer a magyar boltokban: szinte senki sem veszi, pedig aranyat ér