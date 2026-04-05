Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük

Az online tér nemcsak lehetőségeket, hanem új típusú kockázatokat is teremtett az emberi kapcsolatokban. Egyre gyakoribbak azok az esetek, amikor ismeretlenek érzelmi köteléket építenek ki, majd ezt kihasználva manipulálják áldozataikat. Kívülről sokszor nehéz megérteni, hogyan hihet el valaki egy nyilvánvalóan gyanús és ezer sebből vérző storyt, és miért nem hallgat a környezete figyelmeztetésére. A jelenség azonban jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerű hiszékenységként írjuk le. Az érzelmi szükségletek, a magány és a kötődés iránti vágy olyan döntési helyzeteket teremthetnek, amelyekben a racionalitás háttérbe szorul. A manipuláció ráadásul gyakran tudatosan felépített folyamat, amely lépésről lépésre alakítja át az áldozat gondolkodását. Dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológus segítségével annak jártunk utána, mi zajlik le ilyenkor az áldozatban, mit tehet a család és hogyan ismerjük fel, ha át akarnak verni.

Az online romantikus átverések során a csalók hamis profilon keresztül kezdenek ismerkedni kiszemelt áldozatukkal gyors érzelmi kötődést kialakítva vele, hogy a bizalmába férkőzve pénzt vagy adatokat csaljanak ki tőle. Gyakran kisebb összegeket kérnek, de idővel egyre több pénzt próbálnak szerezni.

Sok esetben a csalók képzik is magukat, hogy még kifinomultabb módszerekkel próbálkozhassanak. Legtöbbször az emberek alapvető szükségleteit, többek közt a kapcsolódást, az elfogadást, a szeretetet használják ki, melyek némelyeknél bizonyos élethelyzetekben fel is erősödhetnek (pl. válás, haláleset), ezáltal még érzékenyebbé válhatnak a befolyásolásra. Egy ilyen helyzetben lévő ember pedig sokszor nem logikai alapon hozza a döntéseit, hanem érzelmi impulzusok mentén.

Egy konkrét eset – a katari olajfúró-munkás A Pénzcentrumhoz eljutott információk szerint kifinomult bűnözők társkereső oldalakon hálózzák be áldozataikat. A tudomásunkra jutott konkrét ügyekben a csaló katari olajfúró-munkásnak adva ki magát hosszú heteken keresztül levelez áldozataival, és a bizalmukba férkőzik. Ezután valamilyen ürügyre hivatkozva, például: az általa az áldozatnak „küldött táskányi pénz” elakadt valamilyen vámon, ezért az áldozat fizessen 500 000 forintot, hogy hozzá juthasson. Az áldozat fizet, a beszélgetés pedig folytatódik, egészen addig, amíg egy újabb pénzösszeg kérése lesz esedékes, akár egy jövőbeli utazás reményével, és így tovább. Jellemzően ezek a csalások egészen addig folytatódnak, amíg az áldozat minden pénzét elveszítheti. Fontos megjegyezni, hogy a romantikus csalók üzletszerűen űzik tevékenységüket, gyakorlatilag ez a munkájuk, ezért egyszerre egyetlen csaló rengeteg embert szédíthet, arról nem is beszélve, hogy a mesterséges intelligencia segítségével még könnyebb nekik az egész átverés, a látszat fenntartása.

Dr. Hollósy-Vadász Gábor kifejtette, hogy az online romantikus csalás során több dolog is történik pszichológiailag. A jelenséget gyakran nigériai típusú módszernek nevezik, ahol a csaló az áldozat bizalmába férkőzik. A szakember szerint ez a módszer leginkább azoknál működik, akik egyedülállók, vagy nincs kielégítő párkapcsolatuk, a magány és a szeretetvágy így könnyen kihasználható. A csalók elsősorban ugyanis az érzelmi szükségletekre játszanak rá, például a társas kapcsolódásra, a törődésre, és arra törekednek, hogy az áldozat azt érezze, hogy elfogadják, miközben hamis biztonságérzetet teremtenek.

A csalás lényege, hogy az áldozat racionális gondolkodását háttérbe szorítva érzelmileg manipulálják őt. A csaló olyan mondatokat, kifejezéseket használ, amelyek az amygdala működését növelik, míg a prefrontális kéregét csökkentik, ahol a logikus gondolkodás zajlik, ennek következtében pedig az áldozat olyan döntéseket hoz, amelyek utólag logikátlannak tűnhetnek

– fejtette ki a pszichológus.

A módszer gyakran lépésről lépésre zajlik: először kisebb kérésekkel próbálkoznak a csalók, majd fokozatosan egyre nagyobb dolgokat kérnek, gyakran a külső környezetre hivatkozva. A szakértő szerint mindez könnyen okoz beszűkült látásmódot, és magyarázza azt is, hogy miért nem hallgat az illető a barátok vagy a rokonok figyelmeztetésre.

A tipikus célpontok

Kérdésünkre a szakember azt is elmondta, hogy a tipikus célpontok általában azok, akiknek nehézségeik vannak a szociális kapcsolataikban, vagy a magánéletükben nem tudnak kiteljesedni. A magány ugyanis jelentősen befolyásolhatja az ítélőképességet, különösen azoknál, akik erősen vágynak a kapcsolódásra. Minél intenzívebb ez a vágy, annál nagyobb az esélye annak, hogy valaki kevésbé kritikusan értékeli a helyzetet. Különösen kiszolgáltatottak lehetnek azok, akiknek már szinte egyáltalán nincs támogató közegük, akikhez fordulhatnának kérdéseikkel vagy kételyeikkel, és nincs, akivel megbeszéljék a helyzetet, vagy aki külső nézőpontból segíthetné értelmezni azt.

A szakember kiemelte azt is, hogy az áldozat kiválasztásának módja nagymértékben függ attól, mennyire felkészült csalókról beszélünk. Az egyszerűbb módszerek esetében tömeges megkeresés történik: például tömegesen kiküldött e-mailekkel próbálkoznak, abban bízva, hogy valaki reagál rájuk, viszont a kifinomultabb csalók ennél tudatosabban járnak el, és a közösségi médiát is felhasználják. Megnézik például az illető életkorát, élethelyzetét, megvizsgálják például a feltöltött fotókat, és sokszor azokat az embereket célozzák, akik legtöbbször egyedül jelennek meg a képeken, így könnyebben kihasználhatók érzelmileg.

Gyakran érintettek az idősebbek is, akik nem mindig képesek felismerni mások hátsó szándékait, vagy kevésbé jártasak a digitális technológiában. A pszichológus megjegyezte, hogy az ilyen személyek nem mindig értik, hogy ha megadják bankkártyájuk adatait egy idegennek, azzal vissza lehet élni.

Dr. Hollósy-Vadász Gábor hozzátette azt is, hogy feltehetőleg a nők érzékenyebbek az ilyen típusú átverésekre, melynek oka, hogy az érzelmi megközelítés náluk hatékonyabb, mint a férfiaknál, és így könnyebben válhatnak manipuláció áldozatává.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire számít az, hogy valaki iskolázott, és mennyire védi ez meg attól, hogy csalás áldozatává váljon, a pszichológus arra mutatott rá, hogy nem elsősorban az intelligencia számít, hanem a tájékozottság. Mint kifejtette, egy iskolázottabb személy könnyebben észreveszi, ha egy csaló levele tele van helyesírási hibákkal, elütésekkel, vagy oda nem illő külföldi kifejezésekkel.

Emellett fontos szerepe van annak is, hogy az illető tisztában legyen az ilyen átverések létezésével, és rendelkezzen egy olyan szociális hálóval, akikkel át tudja beszélni a gyanús helyzeteket. Ha ugyanis a téma a mindennapokban felmerül, és megbeszélik, hogy ezekre figyelni kell, az jelentősen csökkenti az áldozattá válás esélyét.

Ezért ennyire hihető egyesek számára a csalók storyja

A szakember hangsúlyozta, hogy az áldozatok számára a történet hihetősége gyakran a beszűkült tudatállapotukból fakad, és ilyenkor nem logikusan, hanem érzelmi alapon hoznak döntéseket. Gyakran időnyomás alá is kerülnek: a csaló sürgeti őket, például azzal, hogy „ha most nem cselekszel, baj lesz” vagy „lemaradsz valamiről”, ez az időnyomás pedig a pszichológus elmondása szerint kikapcsolja a racionális gondolkodást, így az áldozat kevésbé képes átlátni a helyzetet.

Ráadásul ez a kapcsolat sokszor pont azt nyújtja az áldozatnak, amire vágyik: hogy ne érezze magát egyedül. A pszichológus szerint pedig, ha a csaló nagyon profi, az érzelmi kötődés akár pár órán belül, vagy néhány nap alatt kialakulhat, ami elsősorban azzal indokolható, hogy sok áldozat erősen vágyik a szeretetre és az elfogadásra.

Azt is fontos megemlíteni, hogy ha már kialakult az érzelmi kötődés, és a csaló azt sugallja, hogy szerelmes az áldozatba, a pszichológus szerint az érzések sok tekintetben hasonlítanak egy valódi párkapcsolatban tapasztalt érzelmekhez. A szakember szerint ez is hangsúlyozza, mennyire fontos a tudatosság és a gyanús jelek felismerése, hiszen az érzelmek „valóságossága” könnyen elfedheti a manipulációt. Az áldozatban ugyanis gyakran kialakul egy idealizált kép a kapcsolatról.

Ez azonban nem a valóságot tükrözi, hanem azt a projekciót, amit az áldozat saját belső vágyai és elképzelései alapján hoz létre. Éppen ezért érdemes kritikusan feltenni a kérdést: miért pont egy ilyen emberrel akarok kapcsolatot? Például miért vonzó valaki, aki több ezer kilométerre dolgozik? Az ilyen reflektálás segíthet tudatosítani az idealizáció és a valóság közötti különbséget, és felismerni a manipuláció jeleit

– mutatott rá a szakember.

Mit tehet a család?

Dr. Hollósy-Vadász Gábor szerint, ha a család tudomást szerez arról, hogy egyik szerettük csalás áldozatává vált, gyakran tehetetlenséget élnek át, és előfordulhat, hogy önvádat is éreznek, amiért nem tudták megfelelően felkészíteni őt az ilyen helyzetekre.

A szakember azt is elmondta, hogy a környezet kommunikációjában az első és legfontosabb, hogy próbálják meggátolni azt, hogy az áldozat további összegeket utaljon a csalónak. Ha ez sikerült, a pszichológus szerint érdemes az áldozatot óvatosan rávezetni a helyzet átgondolására. Hasznos lehet egyszerű, kockázatmentes lépésekre biztatni, például ellenőrizni a csaló e-mail címét, vagy rákeresni a nevére a Google-on. Ezek a módszerek segíthetnek az áldozatnak reálisabb képet kapni a helyzetről anélkül, hogy veszélybe sodorná magát.

Mi történik az áldozatban, miután felismerte, hogy átverték?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi zajlik le az áldozatban, miután végre felismerte, hogy a csaló átverte őt. A pszichológus kifejtette, hogy ilyenkor általában erős negatív érzelmek jelennek meg, gyakori a keserűség, a szomorúság és az önvád. Rámutatott, hogy ezek az emberek sok esetben eleve alacsonyabb önbizalommal rendelkeznek, ami a történtek hatására tovább romlik.

Jelentős szégyenérzet is kialakulhat, valamint egyfajta csalódottság a világgal szemben, és gyakran megkérdőjelezik saját kompetenciájukat is – nemcsak általánosságban az életben, hanem abban is, hogy képesek-e egészséges párkapcsolatot kialakítani. A történtek így komoly érzelmi megrázkódtatást okozhatnak számukra

– fejtette ki a szakember.

A pszichológus hangsúlyozta, hogy ilyenkor a család és a barátok részéről fontos az érzelmi támogatás, és hogy az áldozatot semmiképpen se hibáztassuk. Nem szabad azt sugallni, hogy „ez a te hibád”, helyette elfogadó és támogató módon kell mellé állni, és érdemes bátorítani abba az irányba is, hogy forduljon hatósághoz, hiszen ez segíthet abban, hogy visszanyerje a kontroll érzését, és akár esély nyíljon az elvesztett pénz egy részének visszaszerzésére.

A legfontosabb azonban a szakértő szerint, hogy egy biztonságos, elfogadó légkör teremtsen meg a környezet, ahol az áldozat azt érezheti, hogy szeretik és mellette állnak, és a történtek ellenére a kapcsolatai nem változnak meg.

Így zajlik a csalás

A szakember kifejtette, hogy a csalók lépésről lépésre mérik fel, hogy mennyire „ígéretes” egy célpont. Ha például egy megkeresésre nem érkezik válasz, vagy az illető elutasító, akkor gyorsan továbbállnak, hiszen nem sikerült kapcsolatot kialakítani. Ha viszont pozitív reakció érkezik – akár csak egy válasz –, azt már jelzésként értelmezik arra, hogy érdemes folytatni a kapcsolatépítést. Innentől kezdve fokozatosan haladnak tovább, és az áldozat reakciói alapján igazítják a stratégiájukat.

Mint megjegyezte, sok esetekben a csalók egyszerre több emberrel is kapcsolatban állnak, és sokszor szervezetten működnek, akár kisebb csoportokban, rosszabb esetben pedig kifejezetten erre szakosodott „call center”-szerű rendszerekben dolgoznak. A kommunikáció történhet különböző csatornákon, de gyakran e-mailben vagy üzenetküldő felületeken keresztül zajlik.

A pszichológus arra is kitért, hogy bizonyos esetekben a csalók tudatosan fejlesztik a módszereiket, és akár „képzik” is magukat.

Ma már léteznek olyan bevált forgatókönyvek, amelyek lépésről lépésre építik fel a manipulációt. Ezek a technikák sokszor pszichológiai alapokon nyugszanak. Gyakorlatilag olyan kommunikációs és befolyásolási eszközöket alkalmaznak, amelyeket más területeken – például a meggyőzés vagy a marketing világában – is használnak, csak itt visszaélésszerűen használják fel őket

– árulta el a szakértő.

Hozzátette azt is, hogy az érzelmi behálózás során a csalók gyakran olyan kijelentéseket tesznek, amelyek túl korán jelennek meg egy kapcsolatban. Például már néhány beszélgetés után szerelmet vallanak, vagy erős érzelmekről beszélnek, ami egy valós kapcsolatban még nem lenne életszerű. Jellemzőek a túlzó, megalapozatlan bókok is: például azt állítják, hogy a másik gyönyörű, miközben valójában nem is látták. Gyakran élnek előfeltételezésekkel is, például azt mondják: „biztosan nagyon különleges ember vagy”, vagy „érzem, hogy köztünk valami igazán mély kapcsolat van”.

Ezek a túl korai, erősen hízelgő és érzelmileg túlfűtött megnyilvánulások mind figyelmeztető jelek lehetnek, hiszen nem illeszkednek egy természetesen alakuló kapcsolat dinamikájába – figyelmeztetett a pszichológus.

Így lehet védekezni

A pszichológus elmondta, hogy az áldozat számára több figyelmeztető jel is létezik. Például ha valaki már az első vagy második online beszélgetés során pénzt kér, az erősen gyanús, és érdemes végiggondolni, hogy miért éppen tőle kérik a pénzt, és miért nem a barátaitól vagy a családjától.

Szintén figyelmeztető jel lehet, ha olyan dolgokat kérnek, amelyekkel később zsarolni lehet az áldozatot, például intim képeket vagy bizalmas adatokat. Ezek a jelek segíthetnek felismerni, hogy valójában csalásról van szó.

