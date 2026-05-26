Utazás
Utazás

Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben

Pénzcentrum
2026. május 26. 11:14

Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat. A terület a jövőben Dr. Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkárságához tartozik majd, az irányításért pedig egy külön helyettes államtitkár felel.

Korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is utalt egy ilyen struktúrára. A kormányzat azonban végül úgy határozott, hogy a turizmust közvetlenül a gazdaságfejlesztésbe integrálja. Az ágazatért felelős helyettes államtitkár személyét egyelőre nem nevezték meg.

A területet átfogóan felügyelő Dr. Fábián Ágnes közgazdász, a Henkel Magyarország korábbi ügyvezetője. A szakember több mint két évtizedes hazai és nemzetközi vállalatvezetői tapasztalattal rendelkezik, elsősorban az értékesítés, a stratégiai irányítás és a szervezetfejlesztés terén. Az általa vezetett államtitkárság fő célja a fenntartható gazdasági növekedés és az innováció támogatása, valamint az állami és piaci szereplők közötti együttműködés elmélyítése.

A most kialakuló modell egyértelműen a beruházásösztönzési és versenyképességi célokhoz köti a turizmust, amely az elmúlt években stratégiai ágazattá nőtte ki magát Magyarországon. Ugyanakkor azzal, hogy az ágazat nem kapott önálló képviseletet, a kormányzati hierarchiában kisebb súllyal lesz jelen, mint amekkorát a piaci és szakmai szervezetek indokoltnak tartottak volna.- írta meg a Spabook.

