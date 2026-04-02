2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Canal Grande és a velencei Santa Maria della Salute bazilika látványa Velencében
Utazás

Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel

Pénzcentrum
2026. április 2. 19:17

Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki. A tavalyi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az intézkedés egyelőre alig mérsékelte a látogatók számát - tudósított az euronews.

A lagúnaváros 2026-ban összesen 60 napra vezeti be a belépődíjat, szemben a tavalyi 54 nappal. Az illetéket áprilisban, májusban, júniusban és júliusban kell megfizetni pénteken, szombaton és vasárnap, reggel fél kilenc és délután négy óra között. A díjköteles időszakon kívül továbbra is ingyenesen lehet érkezni a városba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A belépő ára változatlanul 5 euró. Aki azonban nem regisztrál legalább négy nappal az érkezése előtt, annak 10 eurót kell fizetnie. A látogatók egy dedikált online felületen foglalhatják le az érkezésük napját. Ezt követően egy QR-kódot kapnak, amelyet a város hét belépési pontján szúrópróbaszerűen ellenőriznek. Aki nem fizeti be a díjat és nem is regisztrál, 50-től 300 euróig terjedő bírságra számíthat.

A rendszer számos kivételt is meghatároz. Nem kell fizetniük a helyi lakosoknak, a Velencében születetteknek, a diákoknak, a munkavállalóknak, valamint a szállásfoglalással rendelkező turistáknak sem. Utóbbiak esetében ugyanis a szállásdíj már tartalmazza az idegenforgalmi adót.

A tavalyi adatok alapján a díjfizetés érdemi hatása szerény maradt. A napi átlagos fizető látogatószám 2025-ben 13 046 volt a 2024-es 16 676-hoz képest. A városvezetés azonban elismeri, hogy ez az arány nagyjából megfelel a régiós szintű, általános turistaforgalom-visszaesésnek. A legforgalmasabb napon, május 2-án csaknem 25 ezer egynapos turista fizetett belépőt. Ez a szám a város alig 50 ezer fő alá csökkent állandó lakosságának több mint a felét teszi ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A túlturizmus már évtizedek óta sújtja Velencét. Helyi aktivisták tavaly nyáron arra hívták fel a figyelmet, hogy a turisztikai célú szálláshelyek kapacitása hivatalosan is meghaladta az állandó lakosok számát. Szerintük ez a folyamat teljesen kiszorítja a helyi szolgáltatásokat. A bőröndös turisták ellepik a szűk sikátorokat és a vízibuszokat, a velenceiek pedig egyre nagyobb számban költöznek a szárazföldre. A városvezetés ennek ellenére hasznos eszköznek tartja az illetékrendszert a turistaáradat kezelésében, és kísérleti jelleggel tovább finomítja azt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #bírság #turizmus #turista #olaszország #velence #szállás #szálláshely #turisták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
PÉNZÜGYI KISOKOS
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
