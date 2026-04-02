Idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel
Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki. A tavalyi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az intézkedés egyelőre alig mérsékelte a látogatók számát - tudósított az euronews.
A lagúnaváros 2026-ban összesen 60 napra vezeti be a belépődíjat, szemben a tavalyi 54 nappal. Az illetéket áprilisban, májusban, júniusban és júliusban kell megfizetni pénteken, szombaton és vasárnap, reggel fél kilenc és délután négy óra között. A díjköteles időszakon kívül továbbra is ingyenesen lehet érkezni a városba.
A belépő ára változatlanul 5 euró. Aki azonban nem regisztrál legalább négy nappal az érkezése előtt, annak 10 eurót kell fizetnie. A látogatók egy dedikált online felületen foglalhatják le az érkezésük napját. Ezt követően egy QR-kódot kapnak, amelyet a város hét belépési pontján szúrópróbaszerűen ellenőriznek. Aki nem fizeti be a díjat és nem is regisztrál, 50-től 300 euróig terjedő bírságra számíthat.
A rendszer számos kivételt is meghatároz. Nem kell fizetniük a helyi lakosoknak, a Velencében születetteknek, a diákoknak, a munkavállalóknak, valamint a szállásfoglalással rendelkező turistáknak sem. Utóbbiak esetében ugyanis a szállásdíj már tartalmazza az idegenforgalmi adót.
A tavalyi adatok alapján a díjfizetés érdemi hatása szerény maradt. A napi átlagos fizető látogatószám 2025-ben 13 046 volt a 2024-es 16 676-hoz képest. A városvezetés azonban elismeri, hogy ez az arány nagyjából megfelel a régiós szintű, általános turistaforgalom-visszaesésnek. A legforgalmasabb napon, május 2-án csaknem 25 ezer egynapos turista fizetett belépőt. Ez a szám a város alig 50 ezer fő alá csökkent állandó lakosságának több mint a felét teszi ki.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A túlturizmus már évtizedek óta sújtja Velencét. Helyi aktivisták tavaly nyáron arra hívták fel a figyelmet, hogy a turisztikai célú szálláshelyek kapacitása hivatalosan is meghaladta az állandó lakosok számát. Szerintük ez a folyamat teljesen kiszorítja a helyi szolgáltatásokat. A bőröndös turisták ellepik a szűk sikátorokat és a vízibuszokat, a velenceiek pedig egyre nagyobb számban költöznek a szárazföldre. A városvezetés ennek ellenére hasznos eszköznek tartja az illetékrendszert a turistaáradat kezelésében, és kísérleti jelleggel tovább finomítja azt.
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
A Pénzcentrum 2026. április 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kinti programot tervezel húsvétkor? Most futott be a friss jelentés, erre mindenképpen figyelned kell
Húsvétvasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, nagyobb csapadék sem várható.
A Pénzcentrum 2026. április 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Erzsébet híd mosásával veszi kezdetét a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának tavaszi hídmosási programja.
A Pénzcentrum 2026. április 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Letarolta a háború a világ egyik legvonzóbb turistaparadicsomát: elképesztő tempóban ürülnek ki a szállodák
Dubajban az éttermek bevételei akár 80 százalékkal is visszaestek, a szállodák kihasználtsága pedig a megszokott töredékére zuhant.
A húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi iskolaszünet idején jelentősen módosul a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje.
Miskolc a harmadik magyar nagyváros, ahol országbérlettel lehet majd utazni a helyi járatokon.
A Pénzcentrum 2026. április 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lezuhant egy orosz katonai szállítórepülőgép az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten.
A Pénzcentrum 2026. április 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.
A Pénzcentrum 2026. március 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
A kelet‑európai közlekedési piac átalakulóban van: ahol megnyílik a buszos piac, hónapok alatt új járatok, új hálózatok és új üzleti modellek jelennek meg.
húsvét egyre inkább a nyári szezon előfutára: idén közel ötödével nőtt a foglalások száma.
Óriási bejelentést tett a fapados óriás: 15 vadonatúj álomúti célra repülhetünk Magyarországról a nyáron
Minden eddiginél nagyobb budapesti nyári kínálattal készül a Wizz Air.