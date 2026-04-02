Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel

Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki. A tavalyi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az intézkedés egyelőre alig mérsékelte a látogatók számát - tudósított az euronews.

A lagúnaváros 2026-ban összesen 60 napra vezeti be a belépődíjat, szemben a tavalyi 54 nappal. Az illetéket áprilisban, májusban, júniusban és júliusban kell megfizetni pénteken, szombaton és vasárnap, reggel fél kilenc és délután négy óra között. A díjköteles időszakon kívül továbbra is ingyenesen lehet érkezni a városba.

A belépő ára változatlanul 5 euró. Aki azonban nem regisztrál legalább négy nappal az érkezése előtt, annak 10 eurót kell fizetnie. A látogatók egy dedikált online felületen foglalhatják le az érkezésük napját. Ezt követően egy QR-kódot kapnak, amelyet a város hét belépési pontján szúrópróbaszerűen ellenőriznek. Aki nem fizeti be a díjat és nem is regisztrál, 50-től 300 euróig terjedő bírságra számíthat.

A rendszer számos kivételt is meghatároz. Nem kell fizetniük a helyi lakosoknak, a Velencében születetteknek, a diákoknak, a munkavállalóknak, valamint a szállásfoglalással rendelkező turistáknak sem. Utóbbiak esetében ugyanis a szállásdíj már tartalmazza az idegenforgalmi adót.

A tavalyi adatok alapján a díjfizetés érdemi hatása szerény maradt. A napi átlagos fizető látogatószám 2025-ben 13 046 volt a 2024-es 16 676-hoz képest. A városvezetés azonban elismeri, hogy ez az arány nagyjából megfelel a régiós szintű, általános turistaforgalom-visszaesésnek. A legforgalmasabb napon, május 2-án csaknem 25 ezer egynapos turista fizetett belépőt. Ez a szám a város alig 50 ezer fő alá csökkent állandó lakosságának több mint a felét teszi ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A túlturizmus már évtizedek óta sújtja Velencét. Helyi aktivisták tavaly nyáron arra hívták fel a figyelmet, hogy a turisztikai célú szálláshelyek kapacitása hivatalosan is meghaladta az állandó lakosok számát. Szerintük ez a folyamat teljesen kiszorítja a helyi szolgáltatásokat. A bőröndös turisták ellepik a szűk sikátorokat és a vízibuszokat, a velenceiek pedig egyre nagyobb számban költöznek a szárazföldre. A városvezetés ennek ellenére hasznos eszköznek tartja az illetékrendszert a turistaáradat kezelésében, és kísérleti jelleggel tovább finomítja azt.