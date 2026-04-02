Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 2.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 2.
Névnap
Áron
Friss hírek
- Itt a fordulat a lakáspiacon? Sok helyen már pofátlanul lehet alkudni: nagyon nem az eladóknak áll a zászló
- Durva lejtmenetbe kapcsolt a legbiztonságosabbnak hitt befektetés: most kell okosan taktikázni a pénzünkkel?
- Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
- Hatalmas pofont kap a középosztály: ha ennyit keresel, súlyos millióktól eshetsz el egy új hitelszabály miatt
- Hatalmas válság előtt állunk: elindult a dominóhatás, ez a konfliktus csendben ürítheti ki millióknak a zsebét
- Ezzel a végzettséggel valóságos pokol most elhelyezkedni Magyarországon: szó szerint nincs erre szükségük a cégeknek
Deviza árfolyam
EUR: 385.24 Ft
CHF: 418.14 Ft
GBP: 441.88 Ft
USD: 333.98 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 1.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 4, 12, 14, 15, 19, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 53 db
5-ös találat: 2214 db
4-es találat: 33893 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 37250 Ft
MOL: 3944 Ft
RICHTER: 12050 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.03: A gomoly- és fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, de az ország középső (észak-déli) harmadán több felhő valószínű, főként ott záporok előfordulhatnak. Sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon helyenként viharos az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 3, 10, délután 13, 20 fok között valószínű.
2026.04.04: Sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között várható, de a derült és szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló lassú melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.04.01)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
