2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 2.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 2.)

Pénzcentrum
2026. április 2. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 2.

Névnap

Áron

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.24 Ft
CHF: 418.14 Ft
GBP: 441.88 Ft
USD: 333.98 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 1.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 4, 12, 14, 15, 19, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 53 db
5-ös találat: 2214 db
4-es találat: 33893 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 37250 Ft
MOL: 3944 Ft
RICHTER: 12050 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.03: A gomoly- és fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, de az ország középső (észak-déli) harmadán több felhő valószínű, főként ott záporok előfordulhatnak. Sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon helyenként viharos az északi szél. A hőmérséklet hajnalban 3, 10, délután 13, 20 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.04.04: Sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között várható, de a derült és szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló lassú melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.04.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

