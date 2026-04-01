PETROPAVLOVSZK-KAMCSATSZKIJ VÁROS, KAMCSATKAI KRAI, OROSZORSZÁG - 2025. AUGUSZTUS 11: Az Antonov An-26B-100 típusú, a Szovjetunióban tervezett és gyártott, RA-26122 lajstromjelű, kéthajtóműves turbopropelleres polgári és szállító repül
Utazás

Lezuhant egy katonai gép a Krím fölött, senki sem élte túl a becsapódást

Pénzcentrum
2026. április 1. 09:52

Lezuhant egy orosz katonai szállítórepülőgép az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten. A tragédiában a gép fedélzetén tartózkodó mind a 29 ember életét vesztette - írta meg az Euronews.

A rutinrepülést végző An-26-os típusú géppel március 31-én, moszkvai idő szerint kora este szakadt meg a rádiókapcsolat. A fedélzeten 23 utas és hatfős repülőszemélyzet tartózkodott. A katasztrófát senki sem élte túl.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a szerencsétlenséget műszaki meghibásodás okozta. A hivatalos közlemény kizárta a külső behatás lehetőségét.

Ezzel szemben orosz hírügynökségi jelentések arról számoltak be, hogy a repülőgép egy sziklának csapódott. A baleset pontos okainak és körülményeinek tisztázására a szaktárca egy vizsgálóbizottságot küldött a helyszínre.

Az 1960-as évek vége óta hadrendben álló An-26-os egy könnyű katonai szállítórepülőgép. Oroszország kiterjedten használja teher- és csapatszállításra, a sebesültek evakuálására, valamint a katonai alakulatok folyamatos logisztikai ellátására.
#vizsgálat #utazás #baleset #repülő #repülés #ukrajna #oroszország #repülőgép #hadsereg #halálos baleset #katonai

Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
