Lezuhant egy katonai gép a Krím fölött, senki sem élte túl a becsapódást
Lezuhant egy orosz katonai szállítórepülőgép az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten. A tragédiában a gép fedélzetén tartózkodó mind a 29 ember életét vesztette - írta meg az Euronews.
A rutinrepülést végző An-26-os típusú géppel március 31-én, moszkvai idő szerint kora este szakadt meg a rádiókapcsolat. A fedélzeten 23 utas és hatfős repülőszemélyzet tartózkodott. A katasztrófát senki sem élte túl.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a szerencsétlenséget műszaki meghibásodás okozta. A hivatalos közlemény kizárta a külső behatás lehetőségét.
Ezzel szemben orosz hírügynökségi jelentések arról számoltak be, hogy a repülőgép egy sziklának csapódott. A baleset pontos okainak és körülményeinek tisztázására a szaktárca egy vizsgálóbizottságot küldött a helyszínre.
Az 1960-as évek vége óta hadrendben álló An-26-os egy könnyű katonai szállítórepülőgép. Oroszország kiterjedten használja teher- és csapatszállításra, a sebesültek evakuálására, valamint a katonai alakulatok folyamatos logisztikai ellátására.
